Marzec bez strzelanin w szkołach w USA

Marzec 2020 był pierwszym „marcem” bez strzelanin szkolnych w USA od prawie dwóch dekad, bo aż od 2002 roku. Szkoły w Ameryce zostały zamknięte na początku marca jako środek zapobiegawczy by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa

Na początku marca zamknięto wszystkie szkoły i uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu, dzieci przestawiły się na naukę w domu i zajęcia prowadzone on-line. Zajęcia w takiej formie prawdopodobnie będą prowadzone już do końca roku szkolnego.

Jak opisywał na Twitterze reporter Washington Post Robert Klemko, od 2002 roku nie było marca bez strzelaniny w szkole. Dla części amerykańskich uczniów, tegoroczny miniony miesiąc, był pierwszym marcem w ich życiu bez strzelanin w szkołach. W tym roku edukację zakończą uczniowie szkół średnich, którzy urodzili się właśnie w 2002 roku.

Informacje te potwierdzają dane z National School Safety Center i National School Safety and Security Services. W pierwszych dniach marca niewiele brakowało, by doszło do jednego incydentu. 13-letni uczeń przyniósł do szkoły broń, ale został obezwładniony przez zastępcę dyrektora szkoły, zanim zdążył pociągnąć za spust.

Według opublikowanego w 2018 roku artykułu w New England Journal of Medicine, broń palna jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych, po wypadkach samochodowych. Jak twierdzi autor artykułu, jest to typowo amerykańskie.

Mimo, iż ogólnie w kraju dochodzi do mniejszej liczby strzelanin, to sklepy z bronią we wszystkich stanach notują rekordową liczbę klientów. Jeden z kierowników sklepów powiedział CBS News, że najczęściej wymienianym przez klientów powodem zakupu broni palnej jest chęć ochrony siebie, bliskich i swojego majątku podczas kwarantanny i strach przed nieznanym.

Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost sprzedaży, zwolennicy ograniczenia sprzedaży broni obawiają się, że uczniowie nie tylko są bardziej narażeni na niebezpieczne sytuacje w domu, ale mogą również spotkać się z poważnym wzrostem liczby strzelanin po powrocie do szkoły.

CBS News/ mk/