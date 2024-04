Polska kupi od USA superbroń. Wydamy ponad 5 mld zł

Departament Stanu wyraził formalną zgodę na sprzedaż Polsce 360 rakiet przeciwradarowych AARGM-ER o maksymalnej cenie 1,27 mld dol. - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Jest to jeden z najnowszych amerykańskich pocisków tego typu.

Jak podano w komunikacie, Departament Stanu wydał pozytywną decyzję co do wniosku Polski o zakup 360 rakiet o zwiększonym zasięgu wraz z innym sprzętem i częściami zamiennymi. Maksymalną cenę potencjalnej transakcji wyznaczono na 1,275 mld dol. (czyli równowartość ok. 5,3 mld zł).

„Ta proponowana sprzedaż zwiększy zdolności Polski, by sprostać obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez wzmocnienie zdolności do powstrzymania i zniszczenia lądowych i morskich radarów związanych z obroną powietrzną wroga” - podała DSCA. Jak dodano, rakiety te ewentualnie pozwolą na ograniczenie strat polskiego lotnictwa taktycznego.

AARGM-ER to wystrzeliwane z samolotów bojowych pociski o zwiększonym zasięgu. Podstawowa wersja tego pocisku posiada zasięg ponad 110 km. Równocześnie Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż tego samego typu rakiet Holandii. Wcześniej USA zatwierdziły też potencjalną ich sprzedaż Finlandii.

PAP, sek

