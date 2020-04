Polak bohaterem transferu wszech czasów

Zdaniem portalu ESPN pozyskanie Roberta Lewandowskiego przez Bayern Monachium było najlepszym wolnym transferem w historii. W piłce nożnej wolnym transferem nazywa się przejście zawodnika do nowego klubu po wygaśnięciu kontraktu, czyli bez płacenia za niego.

„Strzelił dla Bayernu 230 goli w 275 meczach i walnie przyczynił się do zdobycia pięciu mistrzowskich tytułów w pięciu poprzednich sezonach. Jest na drodze do stania się jednym z najlepszych napastników wszech czasów” - napisano o Lewandowskim w uzasadnieniu.

Kontrakt z Bawarczykami Polak podpisał 4 stycznia 2014 roku, będąc jeszcze piłkarzem Borussii Dortmund. Już wcześniej zapowiadał, że nie zamierza zostawać w BVB dłużej i jak tylko wygaśnie umowa, to zmieni klub.

Na drugim miejscu zestawienia najlepszych wolnych transferów w historii portal ESPN umieścił przejście Andrei Pirlo do Juventusu Turyn w 2011 roku. Wybitny włoski rozgrywający przez 10 wcześniejszych lat bronił barw AC Milan. Po wypełnieniu kontraktu mediolański klub zaproponował mu roczną umowę, a on oczekiwał trzyletniej. Taka oferta nadeszła z Turynu, gdzie ostatecznie spędził cztery sezony i cieszył się z czterech tytułów mistrzowskich.

»» Jak się ratuje futbol w Europie w czasach pandemii czytaj tutaj:

Francuzi chcą ratować… piłkę nożną!

Wolne transfery są zasługą Jeana-Marca Bosmana. Belgijskiemu piłkarzowi w 1990 roku skończył się kontrakt z RFC Liege. Klub wówczas obniżył mu pensję i przesunął do rezerw. Bosman chciał przenieść się do Dunkierki, ale RFC Liege zażądało za niego odstępnego. Bosman uznał to za złamanie unijnej zasady wolnego przepływu osób i złożył skargę. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał mu rację 15 grudnia 1995 roku. 10 najlepszych wolnych transferów wszech czasów wg ESPN:

Robert Lewandowski do Bayernu Monachium (2014) Andrea Pirlo do Juventusu Turyn (2011) Sol Campbell do Arsenalu Londyn (2001) Luis Enrique do Barcelony (1996) Roberto Baggio do Bologny (1997) i Brescii (2000) Steve McManaman do Realu Madryt (1998) Ruud Gullit do Chelsea Londyn (1995) Henrik Larsson do Barcelony (2004) James Milner do Liverpoolu (2015) Esteban Cambiasso do Interu Mediolan (2004) i Leicester City (2014)

PAP, sek