Premier Morawiecki: Właściwy Policy Mix na trudny czas

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji Q&A, w której odpowiadał na kilkadziesiąt pytań internautów m.in. dotyczących walki z koronawirusem, a także planów gospodarczych rządu

Czy harmonogram odmrażania gospodarki może być modyfikowany?

Koronawirus rozdaje dziś karty. Musimy zachować pewną elastyczność działania. Pokazaliśmy, w jakim czasie co chcemy robić. Jestem w stałym kontakcie z różnymi branżami. (…) Tam, gdzie Polacy gromadzą się w dużo mniejszy, czyli nie tak jak w galeriach, tam handel jest dozwolony również dzisiaj. Sklepy obuwnicze, ciastkarnie, czy inne sklepy, w reżimie sanitarnym są możliwe dzisiaj. (…) Jest możliwość przyspieszania i spowalniania. Dla mnie najgorszy jest scenariusz hiszpański, belgijski, czy włoski. Również w Niemczech z ogromnym smutkiem czytam doniesienia o zaleceniach dla niektórych szpitali dot. respiratorów, czyli kwalifikowaniu do respiratora bądź nie. Dla mnie to dramatyczne wybory, chcemy ich uniknąć. (…) Cały czas obawiam się gwałtownych przyrostów. (…) Słucham w pierwszej kolejności medyków, a dopiero potem podejmujemy decyzję odnośnie odmrażania poszczególnych sektorów gospodarki.

Brak pomocy dla firm zarejestrowanych w rajach podatkowych?

Wielkie międzynarodowe firmy czerpią ogromne korzyści z funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. To one powinny łożyć do wspólnego budżetu. Nie będziemy pomagać tym, którzy rozliczają się potem na Cyprze, albo na Bermudach. Cieszę się, że apel mój i pani premier Danii został dostrzeżony i będę się starał, aby w całej Unii się tych zasad trzymać.

Premier Morawiecki podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego wkład w prace nad ochroną gospodarki

Dziękuję panu prezydentowi, ze tak mocno zabiega o polskie firmy i polskich pracowników. Będziemy razem pracować, żeby polskie firmy wyszły z tego kryzysu obronną ręką.

Czy rząd planuje specjalny program, by zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzin Polski?

Mamy specjalny program w ramach POT, który przyciągnie zagranicznych turystów, ale mamy program promujący specjalnie polskie morze, polskie góry.

Wybory w maju?

Wybory absolutnie konieczne, ponieważ zobowiazuje nas do nich konstytucja. Konstytucja wskazuje datę. W tej dacie zamierzamy przeprowadzić wybory prezydenckie. Nie wiadomo jak długo koronawirus będzie z nami. Zamierzamy w terminie przeprowadzić korespondencyjne wybory prezydenckie. (…) Zadbamy o to, by wybory były bezpieczne.

Czy grozi nam hiperinflacja?

Nie ma takich powodów, ponieważ nasza polityka monetarna, fiskalna, regulacyjna są właściwie ze sobą skorelowane. Kryzys taki jak ten dziś groziły na ogół do tej pory deflacją. Hiperinflacja nie grozi. Dbałość o stabilność polskich finansów publicznych będzie jednym z priorytetów mojego rządu. Nasza odpowiedź na wyzwania kryzysowe jest odpowiedzią na wiele czynników, w tym na scenariusz deflacyjny. Deficyt powinien rosnąć, ale do pewnego poziomu. Dług publiczny także powinien rosnąć, ale do pewnego poziomu. Jestem przekonany, że mamy właściwy tzw. Policy mix na ten trudny czas, z którym przyszło nam się borykać.

Deficyt

Deficyt budżetowy może nawet przekroczyć 4 proc., ale jest on potrzebny na ratowanie milionów miejsc pracy. w dobrych, normalnych czasach bardzo niskiego bezrobocia rząd PiS starał się podnosić wynagrodzenia w budżetówce tak szybko, jak było to możliwe. Dzisiaj są czasy nienormalne, niezwykle trudne, czasy, których poprzez nasz szczupły budżet państwa i gwałtownie rosnący deficyt budżetowy, który na pewno urośnie do kilku procent - nie powiem dzisiaj do ilu, ale zapewne przekroczy 3 procent, być może nawet przekroczy 4 procent. (…) W samej budżetówce chcemy jak najwięcej miejsc pracy ocalić, bo dziś chcemy zadbać o każde miejsce pracy (…) Jednak my również w administracji musimy zacisnąć trochę pasa, bo dzięki temu ocalimy miliony miejsc pracy gdzieś indziej; wszystkiego naraz nie da się zapewnić.

Premier z optymizmem o przyszłości

Jestem przekonany, że przez kryzys przejdziemy jeśli nie suchą, to trochę tylko umoczoną nogą i będziemy mogli wkrótce spotkać się w lepszych humorach oraz okolicznościach.

mw, wPolityce.pl