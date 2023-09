Premier: to jak gaszenie pożaru benzyną

Polska sprzeciwia się wpuszczaniu do Europy nielegalnie przemycanych imigrantów. Jedynym pomysłem brukselskich elit jest relokacja imigrantów z Lampedusy do innych krajów UE, w tym do Polski. To jak gaszenie pożaru benzyną – napisał w poniedziałek na Facebooku premier Mateusza Morawiecki.

W poniedziałek na platformie X (dawniej Twitter) opublikowany został nowy spot Prawa i Sprawiedliwości dot. przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Do sprawy odniósł się we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Polska nie da się złamać! Lampedusa zmaga się właśnie ze szturmem tysięcy silnych młodych mężczyzn z Afryki, którzy usiłują nielegalnie przebić się do Europy – podkreślił szef rządu.

Jak zaznaczył, nie są to uchodźcy uciekający przed wojną.

To zachęceni przez niemiecką +politykę otwartych drzwi+ roszczeniowi i często niebezpieczni ludzie. Żądają dla siebie lepszego życia, na które jednak wielu z nich wcale nie zamierza pracować. Ich rozumienie świata, postawa i kultura – także pracy – są w wielu miejscach diametralnie inne niż nasze – ocenił Morawiecki.

Premier wskazał, że obecnie trwa atak na południową granicę Włoch.

To kolejna próba destabilizacji Europy. To katastrofalne skutki polityki migracyjnej Angeli Merkel. W Polsce (a później w Brukseli) usiłował ją realizować jej protegowany, Donald Tusk” – podkreślił.

Zrobił to raz - zrobiłby to znowu - dodał.

Szef rządu przypomniał, że „to właśnie przedstawiciele PO głosowali za relokacją imigrantów z Lampedusy do innych państw - w tym Polski”.

Czy możemy dalej przymykać oczy i udawać, że nie ma tych wszystkich gwałtów, rozbojów, płonących samochodów i demolowanych ulic? – pytał Morawiecki.

Jak ocenił, Ursula von der Layen „uparcie nie dostrzega brutalnie prostej prawdy na ten temat – że był to gigantyczny błąd Niemiec i Komisji Europejskiej” – napisał szef rządu.

Polska stanowczo sprzeciwia się wpuszczaniu do Europy nielegalnie przemycanych imigrantów. Relokacja nie rozwiązuje tej katastrofy. Jedynym pomysłem brukselskich elit jest relokacja imigrantów z Lampedusy do … innych krajów UE, w tym do Polski. To jak gaszenie pożaru benzyną – podkreślił.

Premier zakończył wpis deklaracją: „Nie wpuścimy nikogo! Polskie kobiety i dzieci będą bezpieczne! Taka jest stawka tych wyborów”.

PAP/RO

