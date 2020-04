Wiemy kiedy zniesione zostaną kolejne obostrzenia

Uruchomienie drugiego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie maja - poinformował w środę w TVP Info rzecznik rządu Piotr Mller

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, otwarty został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego. Po wdrożeniu drugiego etapu otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Mller podkreślił, że rząd „z lekkim optymizmem” podchodzi do danych dotyczących liczby zakażeń w Polsce. „Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu - czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia niebawem” - powiedział rzecznik rządu.

Pytany o ewentualne otwarcie hoteli, Mller odpowiedział, że powinno to nastąpić w maju.

„To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu” - mówił rzecznik rządu.

PAP/ as/