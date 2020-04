Jak uruchomić sprzedaż zdalną w ciągu kilku dni

Krajobraz handlu elektronicznego uległ dramatycznej zmianie. W 2019 r. przewidywano, że kolejny rok przyniesie 16 proc. wzrost globalnych e-zakupów – od tego czasu świat jednak stanął na głowie. Zmianie uległa nie tylko popularność kategorii produktów, ale także zachowanie konsumentów w sieci. Eksperci Adyen podpowiadają kilka kroków, które pomogą firmom dostosować strategię biznesu, by spełnić nowe oczekiwania klientów oraz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo coraz bardziej popularnych e-transakcji

Porównując popularność produktów zamawianych w marcu tego roku z zeszłym, odnotować można ciekawe różnice. Artykuły, które konsumenci coraz częściej dodają do wirtualnych koszyków to m.in. urządzenia do pieczenia chleba (+625 proc.), sprzęt do ćwiczeń (+307 proc.) czy komputery i monitory (+172 proc.). Z kolei spadki odnotowują takie kategorie, jak np. sprzęt fotograficzny (-64 proc.), części samochodowe (-50 proc.) czy okulary przeciwsłoneczne (-43 proc.).

W związku z tym, w ciągu ostatnich tygodni w wielu przedsiębiorstwach wzrosła potrzeba zmiany charakteru działalności i utworzenia większej ilości kanałów sprzedaży tak, by łatwiej dotrzeć do klientów i utrzymać ciągłość działania biznesu. Eksperci firmy Adyen, międzynarodowego dostawcy systemów płatności, wskazują na kilka kroków, które pomogą tego dokonać:

1. Stworzenie strony płatności

Istniejącą stronę internetową łatwo przekształcić w sklep internetowy poprzez stworzenie strony płatności podlinkowanej do głównej witryny. Taka strona posiada wszystkie potrzebne funkcje, w tym wbudowane mechanizmy kontroli ryzyka oraz bezpiecznego uwierzytelniania. Firmy mają również do dyspozycji szeroki wachlarz metod płatności dostosowywany na podstawie lokalizacji ich klientów. To szybka i łatwa metoda dla przedsiębiorców, którzy chcą zareagować na dynamiczne zmiany otoczenia.

2. Sprzedawanie poprzez e-mail lub chat

Wiele procesów sprzedażowych do tej pory opierało się na bezpośrednim kontakcie. Teraz, gdy nie jest to możliwe, łatwo wykorzystać w tym celu inne kanały komunikacyjne. Lojalni konsumenci mogą nabywać produkty i płacić za nie bezpośrednio np. poprzez skorzystanie z wysłanego im linka, wklejonego przez asystenta ds. sprzedaży lub obsługi klienta w e-mailu lub na czacie.

Inną pomocną metodą działania są chatboty, które mogą okazać się użytecznym sposobem prowadzenia klienta przez proces zamówienia, bez konieczności angażowania pracowników czy zatrudniania dodatkowych osób. W momencie dokonania zakupu, chatbot udostępnia link, który kieruje klienta bezpośrednio ze ścieżki chatu do strony płatności.

3. Call center oparte na nowych zasadach

Wiele firm musiało zamknąć swoje fizyczne centra telefoniczne, by zapewnić bezpieczeństwo zespołom. Wiadomo, że połączenia mogą być wykonywane i odbierane z dowolnego miejsca, jednak to nie rozwiązuje problemu. Płatności wymagają szczególnego środowiska, które funkcjonuje zgodnie z przepisami – zdalne call center bez nadzoru może być więc idealnym celem dla oszustów.

Niemniej jednak jest na to sposób. Podczas rozmowy z danym klientem, link do płatności można mu wysłać za pomocą wiadomości sms. Dzięki temu dana transakcja otrzymuje status zamówienia e-commerce. Zyskuje tym samym możliwość dodatkowego uwierzytelnienia i chroniona jest rozporządzeniami dotyczącymi usług e-handlowych.

Dla przykładu, Nespresso zostało zmuszone do zamknięcia swojej fizycznej placówki call center, dokładnie w momencie kiedy zamówienia na kawę gwałtownie zaczęły rosnąć z powodu ogromnej liczby osób pracujących z domu. Dzięki wykorzystaniu opcji pay-by-link, dedykowany zespół mógł dalej pracować, wysyłając sms-y do klientów w trakcie prowadzonych rozmów.

4. Stopniowy powrót do normalności

Część firm już teraz zaczyna planować działania „na po” i zastanawia się nad tym, jak bezpiecznie otworzyć sklepy na nowo, kiedy przyjdzie na to właściwy czas. Po zlikwidowaniu zaleceń dotyczących pozostawania w domu, klienci i tak zapewne będą zachowywać większą ostrożność. Scenariusze te dotyczą zwłaszcza obszarów, na których już teraz restrykcje słabną, jednak mogą być przeszczepione również na inny grunt.

Sprzedawca dóbr luksusowych, firma Kering umożliwia swoim klientom zakupy na odległość bezpośrednio w sklepach po ich ponownym otwarciu. Personel będzie powiadamiał stałych klientów o artykułach znajdujących się w magazynie i udostępni im linki do płatności, gdy będą oni gotowi do zakupu. Towar może być dostarczony do domu klienta tego samego dnia, ograniczając kontakt do minimum, ale jednocześnie zapewniając natychmiastową satysfakcję z zakupów w sklepie.

5. Tworzenie linków do płatności dzięki technologii Pay by Link

Dostawcy oprogramowania wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom, aby ułatwić im tworzenie bezpiecznych linków płatności i tym samym pozwolić skupić się na prowadzeniu biznesu i utrzymaniu oraz pozyskiwaniu nowych klientów. Integrator systemów płatności, holenderska firma Adyen, stworzyła system Pay by Link, który pozwala w kilku krokach wdrożyć tę metodę płatności w ramach prowadzonej działalności przy niewielkim nakładzie pracy. Wygenerowane w ten sposób linki są gotowym narzędziem, tworzącym kolejny kanał sprzedaży. Co ważne, przedsiębiorcy mogą również tworzyć jednorazowe linki dla każdej transakcji, co pozwala na zmniejszenie błędów i dokładniejszą analizę podejmowanych działań, a tym samym w wielu przypadkach optymalizację kosztów. Z drugiej strony użytkownicy systemu mają również możliwość wykorzystania funkcji automatycznej, która łączy się np. ze szczegółami płatności dotyczącymi kraju, waluty, sumy i daty wygaśnięcia danego linku. Ta opcja pozwala na udostępnianie linków wielu klientom na raz – np. poprzez newsletter czy media społecznościowe.

mw