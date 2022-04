Kolejna hurtowa sprzedaż mieszkań funduszowi

Dantex sfinalizował jedną z istotniejszych w tym roku transakcji sprzedaży mieszkań z prężnie rozwijającą się na polskim rynku szwedzką firmą Heimstaden. Umowa dotyczy czterech budynków w ramach jednego z największych osiedli zlokalizowanych w dzielnicy Włochy

Sprzedażą objęto 400 lokali mieszkalnych oraz trzy usługowe o łącznej powierzchni użytkowej ok. 19 500 m2. Cztery budynki stanowią kontynuację inwestycji pod nazwą Aurora, w której docelowo ma ich powstać dwanaście.

Transakcja została zawarta bazując na formule forward funded, która w odniesieniu do panującej sytuacji umożliwia ograniczenie kosztów związanych z realizacją inwestycji oraz pozwala mocniej zaangażować się w proces akwizycji w nadchodzących miesiącach. Przy nieco schłodzonym rynku stanowi to istotne zabezpieczenie dla zakładanego wolumenu sprzedaży - powiedział Przemysław Pieniążek, Członek Zarządu Dantex Sp. z o.o.

Inwestycja Aurora to wyjątkowo dobrze skomunikowane z centrum Warszawy osiedle (9min kolejką miejską od stacji Śródmieście), które znajduje się u zbiegu ulic Jutrzenki, Popularnej i Szybkiej. Mieszkania cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem co potwierdza fakt, że sprzedaż pierwszych dwóch budynków została ukończona w kilka miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Obecnie w ofercie zostały ostatnie lokale w etapach B, D i E, a firma przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży kolejnego budynku w nadchodzących tygodniach.

Szybki dojazd komunikacją publiczną oraz certyfikacja BREEAM to realizacja założeń naszej koncepcji Friendly Homes (przyjaznych domów). Inwestycja Aurora idealnie wpisuje się w filozofię działania Heimstaden i doskonale uzupełni nasze portfolio w Warszawie - podsumował Przemek Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden.

Dantex to polska spółka z wieloletnią tradycją, działająca na rynku stołecznym już od przeszło 30 lat. Zrealizowała w tym czasie wiele inwestycji zarówno o charakterze komercyjnym (Galeria Rondo Wiatraczna, budynki biurowe przy ul. Cybernetyki) oraz przede wszystkim inwestycje o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej (Dobra Wola, Miasto Wola, Osiedle Przy Arkadii, Woronicza 80, Muszlove). Obecnie w sprzedaży dostępne są dwie kluczowe wieloetapowe inwestycje w Warszawie Aurora, Ursus Vita oraz kameralna inwestycja Wolala przy zbiegu ul. Sowińskiego i Pustola. W przygotowaniu znajduje się kolejnych sześć Inwestycji, których większa część trafi do sprzedaży w 2022r.

Heimstaden to wiodąca europejska spółka sektora nieruchomości mieszkaniowych działająca w 10 krajach. Firma dysponuje około 150 000 mieszkań, w tym 4400 mieszkaniami w Polsce. W swojej działalności Heimstaden koncentruje się na nabywaniu i budowie nieruchomości, a także zarządzaniu nimi z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Wywodzącej się ze Skandynawii firmie przyświecają wartości takie jak dbałość, odwaga i dzielenie się. Misją Heimstaden jest wzbogacanie i ułatwianie życia klientów poprzez tworzenie mieszkań zgodnych z ideą Friendly Homes (przyjaznych domów).

Mat.Pras./K