Finansowa tragedia Krakowa

W Krakowie sytuacja jest tragiczna - miasto ma poważne problemy finansowe. Władze proszą o pomoc… rząd.

Urząd miasta już wkrótce utraci zdolność kredytową, toteż władze miasta przesłały do MF pismo z prośbą o zluzowanie reguły fiskalnej do 2025 roku - gdyby rząd na to przystał, miasto mogłoby… dalej się zadłużać!

Co sprawiło, że sytuacja w Krakowie jest tak zła? Przede wszystkim lekkomyślne, nietrafione zakupy a także niedoszacowanie inwestycji.

Kraków obecnie mocno zaciska pasa - wyłączone jest oświetlenie ulic, ograniczono też kursowanie komunikacji miejskiej.

Sam budżet i tak w tym roku będzie szczuplejszy o 1 mld złotych od tego co pierwotnie zakładano.

