Pustki w portfelu. Stres finansowy Polaków

Ponad jedna trzecia, czyli 38 proc. Polaków deklaruje, że ma kłopoty finansowe, podobny odsetek przyznaje, że stresuje ich sytuacja materialna - wynika z badania BIG Info Monitor. Wskazano, że najczęściej z problemami finansowymi radzimy sobie ograniczając wydatki i pożyczając pieniądze od rodziny.

Autorzy badania zauważyli, że liczba osób z kłopotami finansowymi spadła w ciągu roku o 10 pkt proc., deklaruje je 38 proc. badanych. Natomiast wzrosła liczba osób odczuwających stres z powodu swojej sytuacji materialnej; przyznało to 41 proc. respondentów.

„Wysokie koszty życia, inflacja i niepewność ekonomiczna potęgują już i tak bardzo wysoki poziom stresu” – oceniono.

Polki częściej sygnalizują problemy

Wskazano, że częściej problemy finansowe dotykają kobiet (41 proc.) niż mężczyzn (34 proc.), co - według autorów - wynikać może z m.in. różnic w poziomie dochodów i strukturze zatrudnienia. Rzadziej problemy finansowe zgłaszają też osoby po studiach (32 proc.) niż osoby z wykształceniem średnim (41 proc.) i zawodowym lub niższym (44 proc.)

Ograniczamy wydatki i pożyczamy od rodziny

Respondentów zapytano też o to, jak radzą sobie z kłopotami finansowymi. Ponad połowa deklarowała, że ogranicza swoje wydatki do niezbędnego minimum (58 proc.). Autorzy badania zauważyli, że część respondentów decyduje się też na pożyczki od rodziny (28 proc.) i znajomych (10 proc.) oraz na poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu (27 proc.). „Spory odsetek osób próbuje sprzedawać zbędne rzeczy, np. sprzęty, odzież, czy zabawki dzieci (23 proc.)” - dodano.

Zauważono, że liczba badanych, którzy sięgają wówczas po kredyt wzrosła o 2 pkt proc. do 9 proc., co - w ocenie autorów - może świadczyć o ostrożności w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań finansowych. „Trzeba tu dodać, że dodatkowo problemy z zaległymi długami ma obecnie niemal 2,6 mln Polaków” - podkreślono. Zwrócono uwagę na wzrost odsetka osób korzystających z pomocy społecznej i organizacji charytatywnych (5 proc.) oraz jadłodzielni (2 proc.), w obu przypadkach o 1 pkt proc. w ciągu roku.

Bolesne rachunki za prąd

Z badania wynika także, iż wśród najbardziej uciążliwych wydatków Polacy wymieniali rachunki za prąd, wodę i gaz (44 proc.).

„Co czwarty Polak za bardzo uciążliwe uznaje koszty zakupu żywności (25 proc.) oraz opłacanie czynszu (23 proc.)” - zauważono.

Oszczędzamy na kulturze, bardzo rzadko na zwierzętach

Wskazano również, że na skutek wzrostu kosztów życia ok. 40 proc. badanych deklaruje, że obcina swoje wydatki na m.in. kino, koncerty i wyjścia do kawiarni lub restauracji, a także na siłownie i zajęcia sportowe.

„Ponad połowa Polaków nie ponosi wcale wydatków na zajęcia sportowe i teatr, a blisko połowa na koncerty, płatne usługi streamingowe oraz hobby związane ze sportem” - zaznaczyli autorzy publikacji. Priorytetowo za to traktowane są wydatki na usługi medyczne oraz na zwierzęta, gdyż 21 proc. respondentów deklaruje, że przeznacza więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, a 14 proc. na swoje psy lub koty. „Są to jedyne kategorie, w których wskaźnik odpowiedzi +wydaję więcej+ jest wyższy niż wskaźnik odpowiedzi +wydaję mniej+” - podkreślono. Ponadto co piąty (22 proc.) badany stwierdził, że woli przeznaczać środki na kupowanie żywności lepszej jakości, a 30 proc. deklaruje, że ogranicza wydatki na jedzenie w restauracji, kawiarni lub nie kupuje odzieży i obuwia.

Badanie „Kondycja domowych budżetów Polaków” zrealizowano metodą CAWI przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1045 Polaków w wieku powyżej 18+ lat, w październiku 2024 r.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints. BIG InfoMonitor to działające od 2004 roku biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

PAP, sek

