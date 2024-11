Warszawa. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada, w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a pojazdy komunikacji miejskiej zmienią trasy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

11 listopada warszawiacy wysłuchają m.in koncertu „Wspólna Niepodległa”, sportowcy wezmą udział w 34. Biegu Niepodległości, nie zabraknie też uroczystej odprawy wart. Po południu ulicami przejdzie Marsz Niepodległości.

W samo południe Główne obchody Święta Niepodległości na pl. Piłsudskiego

Główne obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu w godzinach 10-14. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.

Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu, będzie odbywał się Festiwal Niepodległa. W godzinach 14-20 ulica będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do Trębackiej.

O godz. 18 Warszawa zaprasza na Cytadelę na koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”, na który wstęp jest bezpłatny. Od 15 do 21 będą kursowały autobusy linii „Wspólna Niepodległa” z przystanku pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem.

O godzinie 11.11 ulicami stolicy ruszy Bieg Niepodległości / autor: Fratria / ZK

O 11.11 startuje Bieg Niepodległości

Punktualnie o godzinie 11.11 w poniedziałek, starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Uczestnicy będą biegli aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Organizacja wydarzenia wiąże się z zamknięciem tych ulic dla ruchu. Główne ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 9.30-14.30. Przygotowanie startu i mety będzie wymagało jednak dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda „Radosława” do ulicy Anielewicza, będzie nieprzejezdny w godzinach 3-19.

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. W godzinach 11.30-13 z Wilanowa na plac Piłsudskiego przejedzie Motocyklowa Parada Niepodległości, a w godzinach 12-15.30 z Sulejówka na Ursynów przejadą uczestnicy MotoParady Niepodległości. „Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Może ona czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli” - przekazał ZTM.

O 14.00 ruszy Marsz Niepodległości

11 listopada w stolicy zaplanowane zostały także zgromadzenia publiczne. Najliczniejsze obędzie się w godzinach 14-20. Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu nie będzie przejazdu ulicą Marszałkowską – od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, a także Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. „Policja może również w czasie przejścia uczestników zamknąć Wisłostradę pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim” - zaznaczył ZTM.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Ścisłe centrum stolicy lepiej omijać autem. Lepiej dojechać metrem

Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu także innych ulic.

Ratusz zachęca do korzystania z obu linii metra, zapewniających połączenie z północy na południe (linia M1), a także lewo- i prawobrzeżnej części miasta (linia M2). Połączenie w osi wschód – zachód zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM.

W poniedziałek w godzinach 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.

„Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 34. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu” - przekazał ZTM.

Rower miejski Veturilo z wyłączeniem centrum

W związku z uroczystościami i zgromadzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości wyłączamy 11 listopada w godzinach 8.00-22.00 niektóre stacje w Śródmieściu i na Pradze-Północ i obszary zwrotów w ich okolicy – poinformował operator Veturilo.

Wyłączone zostaną stacje: Metro Centrum, Marszałkowska – Al. Jerozolimskie, Al. Jerozolimskie – Krucza, Rondo de Gaulle’a, Wybrzeże Szczecińskie – Stadion Narodowy, Smolna – PKP Powiśle, Kruczkowskiego – PKP Powiśle, Emilii Plater – Al. Jerozolimskie, Al. Jerozolimskie – Emilii Plater, Emilii Plater – Złota, Metro Świętokrzyska, Rondo Waszyngtona – Stadion Narodowy, Al. Zieleniecka – Teatr Powszechny, Metro Stadion Narodowy i Marszałkowska – Hoża.

