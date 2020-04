Potrzeba więcej odwagi w luzowaniu restrykcji

Znoszenie restrykcji, wprowadzanych w ramach walki z epidemią koronawirusa nie może odbywać się „na wariata” - .Tu nic nie może być na wariata, błędy mogą kosztować, ale w fundamentalnym wyborze przed jakim stoi polski rząd - więcej odwagi czy więcej ostrożności - namawiam do tego pierwszego kierunku - czytamy w tekście Michała Karnowskiego, w portalu wpolityce.pl.

Nauczyliśmy się żyć i pracować z wieloma ograniczeniami.

Wiemy, jak chronić grupy najbardziej narażone. One muszą pozostawać w dalszej pełnej (samo)izolacji. Być może powinny dostać dodatkową pomoc.

Rośnie społeczna akceptacja dla ryzyka, rośnie świadomość, że dalsze tak duże zamrożenie aktywności społecznej i gospodarczej, to może i ratunek przed koronawirusem, ale też coraz większe koszty gospodarcze, społeczne, psychiczne.

Autor artykułu podkreśla, że warto usłyszeć echa dyskusji w tej sprawie toczącej się na całym świecie,w tym w Stanach Zjednoczonych.

Wielu komentatorów podkreśla tam, że w „lockdownie” chodziło o to, by wszyscy nie zachorowali jednocześnie, by lekarze nie musieli wybierać, komu umożliwić skorzystanie z respiratora, a dla kogo zabraknie.

Mijają dwa miesiące. Mamy wystarczająco dużo respiratorów, mamy gotowe szpitale, wiemy jakie grupy są najbardziej narażone i jak je chronić. Są to powody, by pozwolić pozostałym, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, wrócić do pracy

— podkreślają np. publicyści stacji Fox News.

Autor z takim podejściem się zgadza: nie wolno nam pomylić środków, jakie wprowadzono, z celem.

Nie chodziło o ustanie życia społecznego i czekanie aż wirus zniknie - to niemożliwe do zaplanowania. Istotą podjętych środków było „spłaszczenie krzywej” - i to osiągnęliśmy - pisze Michał Karnowski.

