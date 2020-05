Orlen przekazał respiratory i środki ochrony szpitalom

PKN Orlen przekazał siedem respiratorów, a także środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji szpitalom w Warszawie i w Płocku (Mazowieckie). Pomoc ta przyspieszy leczenie osób zakażonych koronawirusem i zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego - poinformował płocki koncern.

Informując w piątek o darowiźnie PKN Orlen podał, iż pięć „wysokiej klasy respiratorów” otrzymał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał dwa respiratory. Do placówek tych, a także do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, trafiły też indywidualne zestawy ochrony biologicznej, składające się m.in. z kombinezonów, masek, rękawic i nakładek na buty.

„Łączna wartość tych darowizn wynosi blisko 2 mln zł” - zaznaczył PKN Orlen. Podkreślił przy tym, iż płocki koncern „od samego początku aktywnie angażuje się w walkę z pandemią koronawirusa”, a „pomoc rzeczowa i finansowa trafia do najbardziej potrzebujących”.

Konsekwentnie wspieramy działania rządu i służb walczących z pandemią. To trudny czas. PKN Orlen okazuje swoją troskę i solidarność ze wszystkimi Polakami. Dziś jednym z najpotrzebniejszych sprzętów do ratowania ich życia i zdrowia są respiratory. Nasza determinacja oraz międzynarodowe kontakty umożliwiły zakup tych urządzeń. Wierzymy, że nasza pomoc przyczyni się do szybkiego powrotu do zdrowia pacjentów zakażonych koronawirusem - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Jak przypomniał płocki koncern, jego pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa to łącznie ponad 100 mln zł, zaś „wsparcie rzeczowe i finansowe trafia w szczególności do służb medycznych oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej”.

PKN Orlen wspomniał, że do tej pory zakupił już 12 mln masek ochronnych, przy czym pierwsza ich partia - ok. 3,7 mln sztuk dotarła kilka tygodni temu, natomiast w ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone do Polski kolejne 8,3 mln masek ochronnych. Spółka wyjaśniła, że maski ochronne zapewniają bezpieczeństwo m.in. służbie zdrowia i służbom mundurowym oraz wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby Grupy Orlen.

Szpitale w całej Polsce, zajmujące się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób, wsparła także Fundacja Orlen, przekazując im blisko 10 mln zł - dodał płocki koncern.

Zaznaczył, że za otrzymane darowizny placówki te „mogą m.in. poszerzyć bazę laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki ochronne oraz środki dezynfekcyjne”.

Wśród działań pomocowych związanych z walką z epidemią koronawirusa PKN Orlen wymienił również wsparcie dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, na potrzeby której przekazano dwa samochody dostawcze.

PKN Orlen informując w przekazanych do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku respiratorach i środkach ochrony, zapowiedział w piątek, że „wsparcie od koncernu otrzymają w najbliższych dniach inne placówki medyczne oraz służby walczące z pandemią koronawirusa z regionu płockiego”.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem i dobrym sąsiadem, który myśli o społecznościach, gdzie prowadzi działalność biznesową. Dlatego w naszych działaniach związanych ze wsparciem walki na rzecz zapobiegania pandemii nie zapominamy o mieszkańcach Płocka - oświadczył prezes PKN Orlen, którego główny zakład produkcyjny, największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce, znajduje się właśnie w tym mieście.

Obajtek zwrócił uwagę, że „placówki medyczne oraz służby mundurowe są na pierwszej linii frontu i muszą być dobrze wyposażone”. „Wspieramy je przekazując środki higieny i ochrony oraz sprzęt medyczny” - dodał szef płockiego koncernu.

PKN Orlen podał, że przekazał do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dwa respiratory marki Boaray 3000D, 50 tys. masek ochronnych - trójwarstwowych, tysiąc indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, 750 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 1000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, rękawice jednorazowe, okulary ochronne oraz specjalistyczne rękawiczki do mycia karetek.

PAP/KG