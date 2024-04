Orlen rekrutuje. Płatne staże dla 70 wybranych osób

Trwa kolejna rekrutacja do programu stażowego „Kierunek Orlen”. W dwunastu spółkach grupy kapitałowej w ośmiu miastach w Polsce na kandydatów czeka 70 miejsc, w tym 31 w Płocku. Rekrutacja zakończy się 21 kwietnia. Półroczne płatne staże rozpoczną się 1 lipca - informuje koncern.

„Koncern po raz kolejny rekrutuje do swojego programu stażowego +Kierunek Orlen+. W dwunastu spółkach grupy kapitałowej na kandydatów czeka aż 70 miejsc. Rekrutacja trwa do 21 kwietnia, a półroczne płatne staże rozpoczną się już 1 lipca” - ogłosił Orlen.

Jak podał, staże planowane są w ośmiu miastach, oprócz Płocka, gdzie znajduje się siedziba koncernu i jego główny zakład produkcyjny, a także część spółek zależnych, również w Warszawie oraz w Gdańsku, Jedliczach, Trzebini, Włocławku, Zduńskiej Woli i Pruszczu Gdańskim. W Płocku czeka 31 miejsc stażowych, w tym np. w spółkach Orlen Eko, Orlen Laboratorium, Orlen Paliwa czy Orlen Serwis.

Dla kogo staż?

O staż mogą ubiegać się studenci ostatnich lat studiów, absolwenci oraz każdy, kto chce zmienić kierunek swojej kariery zawodowej. Poszukiwane są osoby, które potrafią przełożyć wiedzę akademicką na praktykę biznesową oraz aktywnie poszukują nowych rozwiązań” - podkreślił koncern. Wyjaśnił przy tym, że osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację, czeka sześciomiesięczny staż, który jest płatny i zakłada przygotowanie do pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia.

Co można otrzymać?

Stażyści - jak zapowiada Orlen - otrzymają bieżące wsparcie indywidualnego opiekuna merytorycznego i opiekuna z obszaru kadr, a także mogą liczyć na opiekę zespołu, z którym będą na co dzień współpracować. „Staż to niepowtarzalna szansa na realizację ciekawych zadań mających odzwierciedlenie w strategii Orlen 2030, szkolenia merytoryczne i wzmacniające kompetencje miękkie” - zaznaczono w informacji.

Według koncernu, „niepodważalnym atutem” proponowanych tam staży „jest dostęp do specjalistycznej wiedzy, zaawansowanych technologii oraz pracy przy innowacyjnych projektach„, które często nie są dostępnych w innych firmach. „Staże to najlepsza droga do kontynuacji swojej kariery zawodowej w Orlenie” - zapewniono w anonsie tegorocznej edycji projektu.

Więkość stażystów zostaje w Orlenie

Koncern podał, że jak wynika ze statystyk, od 60 do 90 proc. stażystów - absolwentów każdego roku podejmuje pracę w Orlenie i w spółkach tej grupy kapitałowej.

W ramach mojego stażu poznałam m.in. zasady gospodarowania częściami zamiennymi w Orlenie. Ważnym aspektem jest opieka mentora już od pierwszego dnia pracy. Jest to także możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z realnymi wyzwaniami - powiedziała o programie „Kierunek Orlen” Katarzyna Żelazny, która obywała staż w dziale planowania remontów Orlenu, a obecnie pracuje już jako inżynier w tamtejszym dziale mechanicznym mediów energetycznych. Myślę, że staż daje wyjątkową szansę, żeby zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje duży zakład produkcyjny od środka – dodała.

W jaki sposób zgłosić swoją kandydaturę?

Orlen podał, że zainteresowani stażami mogą wysłać zgłoszenia na kilka ogłoszeń, przy czym aplikowanie odbywa się drogą elektroniczną poprzez internetową stronę: www.orlen.pl/kariera. Po zakończeniu naboru planowane są m.in. rozmowa z przyszłym opiekunem stażysty oraz z przedstawicielem zespołu rekrutacji.

O spółce Orlen

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw w tych krajach, jak również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - np. do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

