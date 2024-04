Atak na byłego prezesa Orlen: Obajtek odpowiada

Borys Budka nie ustaje w atakach na byłego prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Były szef największego polskiego koncernu po raz kolejny odparł wczoraj zarzuty.

Jak wskazuje portal wPolityce.pl: Borys Budka, mówiąc o kontrolach w Orlenie na antenie Polsat News ocenił, że informacje jakie docierają ze spółki są „porażające”. Przypomniał m.in. informację z ubiegłego tygodnia:

Kiedy Orlen musiał zrobić odpisy na ponad 1,6 mld zł na nietrafione chybione inwestycje.

Budka szuka pretekstu

Budka nawiązał do Orlen Trading Switzerland (OTS). Ma to być spółka handlowa należąca do grupy Orlen, założona w sierpniu 2022 roku. W ubiegłym tygodniu Orlen poinformował, że w związku z utraceniem przez OTS 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę i małym prawdopodobieństwem odzyskania pieniędzy dokona stosownego odpisu w wynikach finansowych za 2023 r.

To Obajtek i jego ludzie stworzyli spółkę w Szwajcarii pomimo ostrzeżeń polskich służb. Zatrudniono tam człowieka, który ma bardzo złą przeszłość, przed którym ostrzegały nawet amerykańskie służby. To jest wyjątkowa hipokryzja Obajtka, że dzisiaj próbuje się odciąć od tej decyzji. Mam nadzieję, że za to również odpowie przed sądem. Za to co się działo (…) w Orlenie

Daniel Obajtek po raz kolejny odparł zarzuty polityka partii rządzącej.

Merytoryczna odpowiedź Obajtka

Były szef PKN Orlen pozwolił sobie żartobliwie zacząć wypowiedź na platformie X, skierowaną do polityka KO:

Panie Ministrze Budka, weź się Pan wreszcie za prawdziwą robotę. Ma Pan obsesję, albo się Pan zakochał…

Dalsza część odpowiedzi była jednak całkowicie merytoryczna, obalając zarzuty Borysa Budki:

Wszystkie firmy międzynarodowe posiadają spółki handlowe i zarządza się nimi praktycznie z minuty na minutę. Prezesem Orlenu nie jestem już 2 miesiące i to nowy zarząd, Pana ludzie, zaorali spółkę OTS. Zamiast respektować kontrakty, zrobiliście odpis, do czego w tak krótkim czasie nie było podstaw i ogłosiliście całemu światu, że firma straciła 1,6 mld zł. Kontrakty mogły być dalej realizowane i poprzedni zarząd, ludzie mający 20-letnie doświadczenie w tradingu, sfinalizowaliby te transakcje. Spółka OTS, przed odpisem, miała zysk na koniec 2023 roku

Czy odpowiedź byłego prezesa zakończy nagonkę na jego osobę? Niestety - jest to wątpliwe.

X/ wPolityce/ as/