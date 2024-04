Orlen z uzupełnionym zarządem

Rada nadzorcza powołała we wtorek Magdalenę Bartoś, Roberta Soszyńskiego oraz Wiesława Prugara do zarządu Orlenu – podał koncern we wtorkowym komunikacie.

We wtorek Orlen poinformował w komunikacie, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 maja do zarządu spółki Magdalenę Bartoś na funkcję wiceprezesa ds. finansowych, Roberta Soszyńskiego na funkcję wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Wiesława Prugara na funkcję członka zarządu ds. upstream. W komunikacie podano, że powołania dotyczą „wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025”.

Magdalena Bartoś, jak czytamy w komunikacie Orlenu, w latach 2019-2023 pracowała jako członek zarządu W.A.G. payment solutions a.s. gdzie odpowiadała między innymi za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. W latach 2017-2018 pełniła funkcję członka zarządu Paged, a w okresie 2014-2016 pracowała jako dyrektor zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej pracowała w Enea Operator oraz Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer. W latach 2007-2009 w Grupie Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów po akwizycji rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy dyrektora finansowego Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania finansowego. Magdalena Bartoś jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką.

Robert Soszyński w 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu CIECH Service, w latach 2008-2011 był prezesem zarządu PERN Przyjaźń, był również wiceprezesem zarządu Polskiego LNG w 2015 roku. W latach 2018-21 pełnił funkcję zastępcy prezydenta m. st. Warszawa. Jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej (wydział fizyki technicznej i matematyki stosowanej) oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim.

Wiesław Prugar, wg informacji podanej przez Orlen, jest związany z branżą od 1987 roku, m.in. z Instytutem Nafty i Gazu, firmą Gazomontaż, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Orlenem. Członek wielu organizacji branżowych. Wieloletni członek Rady Doradczej Energy and Geoscience Institute na Uniwersytecie Utah specjalizującym się między innymi w innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu Oil and Gas. Jako doradca współtworzył inwestycje Trend Energy Solutions w zakresie niskoemisyjnych źródeł wytwarzania oraz energetyki odnawialnej. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, gdzie zrobił również doktorat. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Gliwickiej oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Spółka podała także, że jednocześnie rada nadzorcza odwołała Józefa Węgreckiego ze stanowiska członka zarządu Orlenu z końcem 30 kwietnia 2024 roku.

W ubiegłym tygodniu Rada nadzorcza Orlenu wybrała Ireneusza Fąfarę na nowego prezesa. Wiceprezesem ds. korporacyjnych i pierwszym zastępcą prezesa został Witold Literacki.

Marek Siudaj (PAP), sek

