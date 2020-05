Susze przyszłości – czeka nas piekło

Już dzisiaj wszyscy twierdzą że w tym roku czeka nas susza stulecia, jakiej jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Jednak jeśli sprawdzą się prognozy naukowców z Narodowego Centrum Badań Atmosfery w Stanach Zjednoczonych, to obecny rok będzie jednym z najłagodniejszych do końca wieku

Zdaniem naukowców będzie już tylko gorzej. Na całym świecie nie było dotąd aż tak sucho. Okres jesienno- zimowy był wyjątkowo mało obfity w opady deszczu i śniegu. Tak sucho ostatni raz było w latach ’70 ubiegłego stulecia. Problem braku wody dotyka obie półkule naszego globu i wszystkie gospodarki. Ma to i będzie wciąż miało wpływ na produkcję rolną. Już dzisiaj cierpi z tego powodu rolnictwo takich potęg w produkcji żywności jak Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone czy kraje Ameryki Południowej a także Chiny czy Rosja.

Jak twierdzą naukowcy winowajcą tego co obecnie się dzieje jest człowiek, który emituje do atmosfery zbyt dużo dwutlenku węgła (CO2). Jak dodają, zmniejszenie emisji tego gazu, zmniejsza ryzyko występowania suszy. Profesor Toby R. Ault z Cornell University w Ithaca w stanie Nowy Jork, twierdzi w artykule opublikowanym w kwietniu na łamach „Science”, że są regiony, którym susze zaczną doskwierać nawet przy niewielkim ociepleniu klimatu. Te, gdzie jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na wodę i będzie jej mniej. Takim jest m.in. rejon Morza Śródziemnego.

Prognozy wskazują, że z roku na rok będzie coraz gorzej, a to co przeżyliśmy do tej pory to jeszcze nic w porównaniu do tego co nas czeka. Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Atmosfery w Stanach Zjednoczonych opisali, jak będą wyglądać susze przyszłości. By to pokazać, wykorzystali Wskaźnik Surowości Suszy Palmera (PDSI).

Ponieważ jego wartości niewiele mówi nikomu poza naukowcami, wskazali punkty odniesienia. Tym może być na przykład najgorsza susza kilkudziesięciu lat, do której doszło w latach ‘70. XX wieku w afrykańskim Sahelu. Na skali PDSI miała ona wartość -4. Oznacza to ekstremalnie dotkliwą suszę. Zgodnie z ich wyliczeniami do początku lat 2030. w USA czymś normalnym mają stać się susze na poziomie -4 do -6 tej skali.

Pod koniec wieku w rejonie Morza Śródziemnego mają być rejestrowane susze w przedziale od -15 do -20 punktów w tej skali. Taki odczyt wykroczyłby poza dzisiejsze widełki. Te w obecnych warunkach klimatycznych wyznaczają przedział od -10 do +10. W takich warunkach nie da się uprawiać roślin, bardzo wątpliwe jest też, by dało się tam prowadzić normalne życie.

Jeśli zrealizują się prognozy naukowców, to za kilkadziesiąt lat południe Europy na stałe będzie w stanie ekstremalnej suszy. Podobnie może być w krajach północnej Afryki, krajach Bliskiego Wschodu, i gęsto zaludnionych terenach Australii oraz Ameryki Północnej i Południowej. Ekstremalna susza dotknie również terenów, które obecnie dostarczają światu żywność.

Obrazowo pokazują to poniższe mapy, które przygotowane zostały przez naukowców z Narodowego Centrum Badań Atmosfery w Stanach Zjednoczonych.

Tak wyglądała mapa suszy dla lat 2000-2009. Mapa suszy, lata 2000 – 2009 / autor: UCAR

Tak ma być według prognoz w latach ‘30. XXI wieku Prognoza na lata ‘30 XXI wieku / autor: UCAR

Tak może być w latach ‘60. Tak może być w latach ‘60 / autor: UCAR

Zasięg prognozowanej suszy pod koniec wieku: Zasięg prognozowanej suszy pod koniec obecnego wieku / autor: UCAR

Jak twierdzą naukowcy, można temu jeszcze zapobiec. Wszystko zależy od zachowania ludzi. Jeśli zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych jest szansa, że prognozy zmienią się na lepsze.

smoglab.pl, UCAR/ mk

