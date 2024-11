W Nowym Jorku sucho w kranach

Burmistrz Nowego Jorku Mike Adams w sobotę ostrzegł przed skutkami suszy i zaapelował do mieszkańców, aby oszczędzali wodę. W nowojorskim Central Park w październiku spadło tylko 0,02 cm deszczu. Według Krajowej Służby Pogodowej październik zazwyczaj przynosi w Nowym Jorku około 11,2 cm deszczu.

W opinii komisarza miejskiego Departamentu Ochrony Środowiska Rohita Aggarwali październik w Nowym Jorku był najbardziej suchy od ponad 150 lat.

Adams nawoływał nowojorczyków, żeby brali krótsze prysznice i naprawiali cieknące krany. Poprosił o wyłączanie ich podczas mycia zębów i zamiatanie chodników zamiast polewania ich wodą. Wezwał też do zgłaszania przypadków niezamkniętych hydrantów i innych przecieków na ulicach dla zapobieżenia większego niedoboru wody w tym najbardziej zaludnionym mieście USA.

„Matka Natura rządzi, więc musimy się dostosować” - oświadczył burmistrz. Zlecił agencjom miejskim przygotowanie się do wdrożenia planów oszczędzania wody.

Miasto Nowy Jork zużywa dziennie średnio 4,2 mld litrów wody, czyli ok. 35 proc. mniej niż w 1979 roku. Spadek przypisuje się m.in. skuteczniejszemu wykrywaniu przecieków.

Utrudnieniem w zarządzaniu zasobami wody jest naprawa dużego, cieknącego akweduktu, który transportuje wodę do miasta z regionu Catskill. Powoduje to, że mieszkańcy muszą bardziej polegać na zbiornikach na północnych przedmieściach. Spadło tam w zeszłym miesiącu 2 cm deszczu, co stanowi tylko około jednej piątej październikowej średniej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Inflacja doskwiera! 5 proc. w październiku

Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Niemcy stracą na rządach Trumpa 180 mld euro

»» Eksperci ekonomiczni na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska – oglądaj tutaj: