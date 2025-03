Niech nas dziś nie zmyli deszcz. Idzie wielka susza!

Okres wegetacyjny może być trudny, bo po zimie jest duży deficyt wody w glebie. Choć spodziewane są opady, to będą one krótkotrwałe. W kolejnych tygodniach należy oczekiwać wysokich temperatur, powyżej średniej wieloletniej - poinformował agrometeorolog Michał Lewicki z IMGW.

„Mamy duży deficyt wilgoci w glebie po okresie zimowym, który był zdecydowanie suchy i ciepły, pomimo epizodu mrozu w lutym. Już od grudnia opady były bardzo małe, dlatego w porównaniu do poprzednich lat zapasu wilgoci w glebie praktycznie nie ma - powiedział Michał Lewicki, analityk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Czwartkowe opady to będzie tylko epizod

Jak mówił, najbliższych dniach spodziewane są w opady, miejscami nawet obfite i chwilowo podratują one sytuację roślin na polach. „Natomiast patrząc na prognozy, będzie to bardzo krótki epizod pogodowy” - zaznaczył agrometeorolog. Wierzchnia warstwa gleby, choćby w centralnej Polsce, jest przesuszona i można się spodziewać, że nie będzie ona chłonąć tej wody w optymalnym stopniu.

Lewicki zaznaczył, że jest też deficyt wody w niższych warstwach gleby, z której korzystają rośliny ozime np. rzepak. Tymczasem z prognoz wynika, że w kolejnym tygodniu nie będzie już opadów.

»» O wpływie suszy na rolnictwo czytaj tutaj:

Potężna susza zagraża rolnikom. „Sytuacja najgorsza od 10 lat”

Wiosną bardzo wysokie temperatury

Jak zauważył, według prognoz długoterminowych tj. od marca do maja, spodziewane są wysokie temperatury w stosunku do wielolecia. „Natomiast opady mogą być na poziomie umiarkowanym, co ze względu na duże parowanie sprawi, że nadal będzie deficyt wody w glebie. Nieco większe opady mogą wystąpić w kwietniu zachodniej Polsce, a najtrudniejsza sytuacja pod względem opadów może wystąpić w centrum i na wschodzie kraju.

„Trudno jest przewidzieć jakie będą opady w maju, ale perspektywa jest mało optymistyczna, gdyż już teraz, po zimie, gleba jest sucha” - podsumował Lewicki.

Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Deficyt wody mierzony jest Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW) w okresie od kwietnia do października, a pierwszy raport odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce publikowany jest pod koniec maja.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bez zmian: w sklepach wszystko ostro drożeje!

Znów płonie wiatrak na Pomorzu. Już trzeci w pół roku!

Ameryka wystawia rachunek

»»Skok Von der Leyen na oszczędności Polaków – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24