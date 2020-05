Pierwsze komercyjne 5G już od poniedziałku

Mieszkańcy Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia od poniedziałku będą mogli skorzystać z sieci w standardzie 5G, którą uruchamia operator sieci Plus. Sieć oparta jest o częstotliwość 2,6 GHz TDD

Operator zapewnia, że oferuje już smartfony i routery obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne takie urządzenia będzie wprowadzał do sprzedaży w maju i czerwcu. Sieć 5G zapewnia transfer danych z prędkością do 600 Mb/s, lepszą stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji i dużo większą pojemność sieci – donoszą Wirtualne Media.

Jak informuje operator Plusa, prace związane z zainstalowaniem nadajników 5G dostarczonych przez firmę Ericsson na 100 stacjach bazowych w siedmiu miastach zakończono w marcu. W kwietniu infrastruktura sieci przeszła pomyślnie wymagane testy.

Początkowo sieć 5G będzie dostępna dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu bez dodatkowych opłat. Oferty z taryfami 5G mają być przygotowane w najbliższym czasie. W pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G ma być dostępna promocyjnie w ramach pakietów internetowych w aktualnie dostępnych abonamentach.

->To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych Klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa - podkreśla Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Obecnie sieć 5G w Plusie jest oparta na 100 stacjach bazowych w siedmiu największych miastach obsługujących częstotliwość 2,6 GHz. W ich zasięgu jest ok. 900 tys. osób. Polkomtel rozpoczął już instalację ponad 600 dodatkowych stacji w Warszawie i okolicznych miejscowościach, dzięki czemu sieć 5G obejmie zasięgiem ponad 2 mln osób. Firma zapowiada, że do końca br. powstanie duża część tych stacji, a cały projekt powinien zostać zakończony w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz. Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz - opisuje Jacek Felczykowski, członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Testy 5G w Plusie trwały od grudnia ubiegłego roku. Operator zapowiada, że sieć 5G będzie rozwijał na wszelkich możliwych częstotliwościach przeznaczonych dla tej technologii. Do budowy sieci Grupa wykorzystała posiadane maszty, na których zostały zainstalowane nadajniki 5G. Następnymi krokami mają być budowa sieci na innych częstotliwościach oraz wprowadzanie dodatkowych technologii, dzięki którym będzie można jeszcze szybciej i bardziej komfortowo korzystać z sieci.

W październiku ub.r. Orange Polska i koncern Nokia rozpoczęły testy sieci 5G w Lublinie. W ramach prób uruchomiono 10 stacji bazowych w czterech dzielnicach. Natomiast od września Orange testuje 5G w Warszawie.

T-Mobile sieć 5G zaczął testować już w grudniu 2018 roku w Warszawie, a Play - w lipcu ub.r. w Toruniu. Ten drugi operator w styczniu ma zacząć w Trójmieście komercyjne testy sieci 5G na częstotliwości 2100 MHz, w oparciu o 100 zmodernizowanych stacji bazowych.

Nowe częstotliwości na potrzeby 5G operatorzy mają kupić w ramach aukcji przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W połowie kwietnia w związku z epidemią prezes UKE zawiesił wstępny etap aukcji, natomiast w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, przyjętym pod koniec kwietnia przez rząd, zawarto przepisy unieważniające aukcję.

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczyło, że zawieszenie aukcji przez UKE może podważyć podstawę prawną całej procedury, ponieważ w pierwszej połowie kwietnia UKE udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące aukcji, a jeden podmiot złożył wstępną ofertę.

