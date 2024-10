Ciąg dalszy zmian w imperium Solorza?

W porządku obrad zwołanego na wtorek walnego zgromadzenia Cyfrowego Polsatu są zmiany w radzie nadzorczej. Kontrolujący ją Zygmunt Solorz zapowiedział usunięcie swoich dzieci ze spółek Grupy Polsat Plus. W poniedziałek z rady nadzorczej ZE PAK odwołano dwóch synów Solorza.

Pod koniec września założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus Zygmunt Solorz w liście do pracowników zapowiedział działania, których konsekwencją ma być odwołanie jego dzieci z władz spółek Grupy. Wcześniej dzieci Solorza wysłały do menedżerów z Grupy list, w którym napisały, że dobro spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem i uczulają adresatów by ”ostrożnie przyjmowali polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”, oraz by „wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, „których legalności nie mogą być pewni„. Zalecają też ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TiVi Foundation z Liechtensteinu. Podmiot ten to największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus, poprzez TiVi Foundation Zygmunt Solorz kontroluje prawie 60,5 proc. akcji spółki.

»» O liście Zbigniewa Solorza czytaj tutaj:

Zygmunt Solorz: odwołam dzieci ze spółek Grupy Polsat Plus!

Odwołania w RN ZE PAK

W poniedziałek z rady nadzorczej kontrolowanego przez Solorza koncernu energetycznego ZE PAK walne zgromadzenie spółki odwołało dwóch jego synów: Tobiasa Solorza i Piotra Żaka. Tobias Solorz jest także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. W radzie tej drugą wiceprzewodniczącą jest także aktualna żona Solorza Justyna Kulka, która - według medialnych doniesień - usiłuje przejąć biznesy miliardera wbrew jego dzieciom.

»» O odwołaniach w Radzie Nadzorczej ZE PAK czytaj tutaj:

Zmiany w ZE PAK. Zygmunt Solorz odwołuje i rządzi

Struktura biznesowego imperium Zbigniewa Solorza

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, osobno Solorz jest też większościowym akcjonariuszem energetycznego koncernu ZE PAK. Niektóre spółki ZE PAK zostały ostatnio przeniesione do Grupy Polsat Plus. Chodzi przede wszystkim o farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne.

Dominującym podmiotem w Grupie Polsat Plus jest giełdowa spółka Cyfrowy Polsat, w której Solorz jest głównym akcjonariuszem, posiadającym poprzez inne podmioty, m.in. fundację TiVi Foundation z Lichtensteinu 62 proc. akcji, dających ponad 70 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Solorz jest też przewodniczącym Rady Nadzorczej.

„Cyfrowy Polsat” to gigant mediów w Polsce

Cyfrowy Polsat i spółki zależne zatrudniają obecnie 8,2 tys. osób. Spółka jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej „Polsat Box” i operatorem płatnej cyfrowej telewizji naziemnej oraz dostawcą usług telekomunikacyjnych. Ma 31 proc. abonentów płatnej telewizji w Polsce.

W 2023 r. przychody wyniosły 13,6 mld zł, zysk EBITDA 3 mld zł, a zysk netto – 300 mln zł. Największe przychody generuje sprzedaż detaliczna od klientów indywidualnych i biznesowych - niemal 7 mld zł. Na koniec 2023 r. zobowiązania całej grupy wynosiły niemal 15 mld zł, z czego 10,6 mld stanowiły kredyty i pożyczki, a 4,3 mld zł obligacje.

W I półroczu 2024 r. Cyfrowy Polsat miał prawie 6,9 mld przychodów, 1,5 mld zysku EBITDA i 360 mln zysku netto. 3,5 mld przychodu pochodziło ze sprzedaży detalicznej do klientów indywidualnych i biznesowych. Zobowiązania nieco spadły, w sumie zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło 10,7 mld kredytów i pożyczek, niższe były natomiast zobowiązania z tytułu obligacji 4 mld zł w efekcie przedterminowego wykupu niektórych serii.

W Cyfrowym Polsacie obok telewizji Polsat funkcjonuje ponad 20 spółek z obszaru mediów, reklamy i rozrywki.

Drugim obszarem działania spółki jest telekomunikacja. Należy do niej Polkomtel - operator sieci komórkowej Plus i 10 spółek świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym operator telewizji kablowej i internetu Netia. Sieć Plus jako pierwsza w Polsce wdrażała w 2011 r. technologię LTE (4G), w 2020 r. zaoferowała pierwszą komercyjnie dostępną sieć w technologii 5G w paśmie 2,6 GHz. Polkomtel ma koncesje i częstotliwości, używane przez 5G. W 2023 r. do spółki trafiło około jednej czwartej całych przychodów z usług telefonii mobilnej w Polsce.

Cyfrowy Polsat ma też kontrolne pakiety udziałów w spółkach z branży deweloperskiej i nieruchomości, m.in. Port Praski i Laris.

W obszarze energetyki w grupie funkcjonuje 15 spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, głównie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, produkcją i sprzedażą wodoru oraz autobusów na wodór.

Jest też szereg spółek zajmujących się usługami finansowymi, sprzedażą detaliczną itd.

Zygmunt Solorz za pośrednictwem swojej zagranicznej spółki ma też prawie 66 proc. akcji energetycznego koncernu ZE PAK. Jest tam szefem Rady Nadzorczej. W ZE PAK eksploatowane są jeszcze cztery bloki energetyczne na węgiel brunatny, uzyskiwany z kopalń odkrywkowych we Wschodniej Wielkopolsce, w okolicach Konina. Spółka planuje jednak wkrótce je wyłączyć i skupić się na źródłach odnawialnych i produkcji wodoru. Ma też w planach wspólną z PGE i koreańskim koncernem KHNP budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Zygmunt Solorz. Zdjęcie z 2017 r. / autor: Fratria / MK

Sylwetka założyciela Polsatu

Zygmunt Solorz-Żak urodził się jako Zygmunt Józef Krok 4 sierpnia 1956 roku w Radomiu. Nazwisko Solorz przyjął po pierwszej żonie, a Żak po drugiej. W 1978 r. wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. Od 1983 był właścicielem działających w Polsce przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się m.in. importem samochodów i elektroniki. Do Polski wrócił pod koniec lat 80.

Pod koniec 1992 r. założona przez Solorza-Żaka telewizja PolSat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. PolSat, jako pierwszy prywatny podmiot uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r., w tym samym roku stacja zmieniła nazwę na Polsat. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” Solorz-Żak debiutował w 1992 r. na 30. miejscu, w 1994 r. znalazł się na najniższej, 34. pozycji. Od 1998 r., nieprzerwanie w pierwszej dziesiątce, w latach 2020 i 2021 znajdował się na 1. miejscu z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

Zygmunt Solorz-Żak wiele razy przyznawał, że w 1983 r. podpisał zobowiązanie do współpracy z SB w obawie przed karą za wcześniejsze nielegalne opuszczenie PRL. Utrzymywał, że do faktycznej współpracy nie doszło, a SB uznała go za mało przydatnego agenta. Zapewniał, że jego kontakty ze służbami nie miały żadnego wpływu na jego działalność gospodarczą i nie dostał koncesji dla Polsatu dzięki nim. W tej kwestii wielokrotnie procesował się m.in. za wiązanie go ze służbami wojskowymi PRL.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet na granicy szaleństwa finansowego

Polacy inwestują miliardy! Rekordowo w Czechach i Norwegii

Polska przegrywa w TSUE. Klęska branży transportowej

»» Dlaczego nie zrezygnujemy z gotówki tłumaczy red. Stanisław Koczot na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: