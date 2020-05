Rzecznik MŚP proponuje: otwórzmy gospodarkę 1 lipca

Nie możemy blokować gospodarki w nieskończoność – powiedział rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz w „Pulsie Biznesu”.

Chce wystosować apel o zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki od drugiego półrocza.

Warto przypomnieć, że odmrażanie gospodarki władze zaczęły na początku maja, ma się to odbywać stopniowo.

Rzecznik uważa, że na zmienionych zasadach można byłoby wznowić także działalność fryzjerów, siłowni czy basenów i saun.

Trzeba jednak gospodarkę całkowicie odblokować przy założeniu ostrzejszych środków bezpieczeństwa. (…) Niektórzy powiedzieliby, że przedkładamy mamonę nad zdrowie, ale tak nie jest. Wirus z nami pozostanie. Mieliśmy czas na przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do przyjmowania ludzi chorych. Mamy testy. Do 1 lipca będzie czas, by się dobrze do otwarcia gospodarki przygotować – ocenił rzecznik MŚP.