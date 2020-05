Prawie 38 mln zł na projekty dla seniorów

W ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych dofinansowane zostaną 304 projekty na łączną kwotę blisko 38 mln zł - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Dofinansowanie z programu przeznaczone jest m.in. na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integrację międzypokoleniową, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Zdaniem minister Maląg, tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. _Złożono blisko 1800 ofert, to o 450 więcej niż w roku ubiegłym, bardzo mnie to cieszy - powiedziała. Minister dodała również, że aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów ma szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Środki finansowe w ramach ASOS przyznawane są w czterech kategoriach. Związane są one z: edukacją osób starszych (dofinansowanie dla 74 ofert na kwotę 8 801 934,00 zł), aktywnością społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową (rekomendacja do dofinansowania 82 ofert na kwotę 9 071 588,26 zł), partycypacją społeczną osób starszych (rekomendacja dla 73 ofert na kwotę 9 057 063,82 zł) oraz usługami społecznymi dla osób starszych (dofinansowanie dla 75 ofert, na kwotę 11 026 866,98 zł),

Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że realizowane projekty są bardzo wartościowe i ważne dla lokalnej społeczności. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. Gratulujemy organizacjom dofinansowanym i życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw wspierających seniorów w całym kraju - powiedziała minister Maląg.

Wysokość dotacji, o którą można było się ubiegać, wynosiła od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji (za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy). Budżet programu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosił 40 mln zł.

W sumie w latach 2016-2019 w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1,4 tys. projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób - w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

