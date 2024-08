Rząd: 255 mln zł rocznie od LP na projekty przyrodnicze

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, aby Lasy Państwowe dofinansowywały projekty przyrodnicze - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Według szacunków resortu Lasy Państwowe mogłyby wpłacać na ten cel od około 210 mln zł do 255 mln zł rocznie.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono w poniedziałek informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy – prawo ochrony środowiska. Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Głos rządu: nie ma wystarczająco pieniędzy

Jak przekazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, MKiŚ zwraca uwagę na niedostatek środków na finansowanie działań w obszarze ochrony przyrody. W opinii MKiŚ należy wprowadzić mechanizm finansowania, „który umożliwi sprawne przekazywanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną przyrody”.

Możliwe jest dofinansowanie tych działań ze środków pozabudżetowych, poprzez wprowadzenie wpłat z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) - wskazano.

Propozycja: około 210 mln zł do 255 mln zł rocznie

Resort podkreślił, że wpłaty PGL LP będą identyfikowane jako dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem którego zostaną przekierowane na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody.

Wysokość wpłat miałby być uzależniona od ilości drewna pozyskanego w danym roku kalendarzowym. Z szacunków resortu wynika, że PGL LP będzie pozyskiwało rocznie ok. 35-40 mln m sześc. drewna, z tendencją spadkową wynikającą z konieczności wypełnienia celów LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo), skutkiem czego ma być redukcja emisji CO2 i zwiększenie pochłaniania. Wskazano, że zgodnie z przyjętymi założeniami do NFOŚiGW z PGL LP wpływać będą środki finansowe w wysokości od około 210 mln 406 tys. zł do 255 mln zł rocznie.

Plany

Planowane są także zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie uzupełnienia listy źródeł wpływów do NFOŚiGW (art. 401 ust. 7) oraz określenia kierunku finansowania ochrony środowiska. Wynika to za faktu, iż wpłaty dokonane przez PGL LP do NFOŚiGW zostaną skierowane na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i zwiększeniem lesistości kraju, określonych w ustawie.

Z uwagi na charakter środków i wskazanych zadań przewiduje się, że główną grupą beneficjentów środków z NFOŚiGW będą parki narodowe i regionalne dyrekcje ochrony środowiska. W następnej kolejności, w miarę dostępności środków, instytuty badawcze i uczelnie (…)” - poinformowano.

