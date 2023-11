Nowy rząd zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego

Panie premierze, gratuluję i bardzo się cieszę. Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formułowany przez kandydata przedstawianego przez obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne. Patrzę na pana premiera i obecnych tutaj ministrów z radością. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze w większości Państwa znam, ale nie zna Państwa jako ministrów, znam Państwa jako ekspertów, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie wykonując powierzone im zadania - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Głowa państwa wyraziła zadowolenie, że w nowym rządzie jest dużo kobiet.

Drugi element dla mnie bardzo ważny, to bardzo młody gabinet panie premierze. Średnia wieku zdecydowanie poniżej mojego wieku. Cieszy mnie to, to dobrze - mówił.