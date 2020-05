Bank Pekao wspiera rosnące oszczędności Polaków

Klienci indywidualni zgromadzili już ponad 100 mld zł oszczędności w Pekao. Bank od ponad 2 lat uatrakcyjnia swoją ofertę, proponując m.in. promocje na koncie oszczędnościowym. Najnowsza dotyczy otwarcia lokaty mobilnej z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku na 3 miesiące w nowej aplikacji PeoPay. Osoby decydujące się na założenie konta za pomocą selfie mogą zyskać dodatkowo nawet 250 zł. Oferta wchodzi na rynek z nową odsłoną kampanii telewizyjnej z Sebastianem Kawą, 15-krotnym mistrzem świata w szybownictwie, który promuje otwarcie konta na selfie i oszczędzanie przez PeoPay oraz zdalne bankowanie w czasie pandemii.

Oszczędności

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, oszczędności złotowe osób prywatnych w Polsce wzrosły rekordowo w pierwszym kwartale 2020 roku - o 3,7 proc. kwartał do kwartału. Oszczędności w Banku Pekao zwiększały się jeszcze szybciej - ponad dwa razy - z dynamiką 7,7 proc. kwartał do kwartału. Tym samym klienci indywidualni powierzyli już w Pekao ponad 100 mld zł. Odpowiadając na potrzeby i trendy rynkowe, bank przygotował więc kolejną promocję dla oszczędzających zdalnie w czasie pandemii. Tym razem, z okazji uruchomienia nowej wersji aplikacji mobilnej PeoPay, wdrożył ofertę lokaty mobilnej w PeoPay z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku na 3 miesiące, którą można teraz założyć bez wychodzenia z domu.

Lokata mobilna

Pandemia koronawirusa istotnie wpłynęła m.in. na ograniczenie ruchu, a tym samym na zmniejszone wydatki i większe oszczędności. W odpowiedzi na potrzeby klientów, uruchomiliśmy nową lokatę mobilną w PeoPay z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku na 3 miesiące. Z oferty mogą skorzystać klienci Pekao, którzy do tej pory nie mieli naszej aplikacji oraz wszyscy nowi użytkownicy. Wystarczy smartfon, dostęp do internetu i chwila wolnego czasu, żeby zacząć oszczędzać na atrakcyjnym oprocentowaniu. Klienci mogą zyskać dodatkowo nawet 250 zł. Wystarczy ściągnąć nową aplikację PeoPay, aby w niej założyć konto na selfie. Zdalne bankowanie jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy każdy z nas stosuje się do zasad społecznego dystansu – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Banku Pekao.

Lokata mobilna w PeoPay to nowa propozycja Pekao. Osoby, które zdecydują się na jej otwarcie, mogą liczyć na korzystne oprocentowanie – 3 proc. przez 3 miesiące do 10 tys. zł. Promocja lokaty skierowana jest do nowych użytkowników oraz dotychczasowych klientów, którzy w okresie 1 marca-15 maja 2020 roku nie logowali się do aplikacji banku. Z oferty można skorzystać do końca czerwca br.

Bonusy

Ponadto klienci, którzy w okresie od 21 maja do 30 czerwca 2020 roku zdecydują się na otwarcie rachunku - mogą zyskać nawet do 250 zł. Pierwsze 100 zł otrzymają za otwarcie konta za pomocą selfie – warunkiem jest wpływ na konto minimum 500 zł, jedna transakcja bezgotówkowa za pomocą karty lub aplikacji PeoPay oraz logowanie do aplikacji w każdym z czterech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu otwarcia rachunku.

Kolejne 100 zł nowi oraz istniejący klienci mogą uzyskać za polecenie nowego klienta. Warunek jest jeden. Polecenie powinno być skuteczne, czyli polecona osoba musi korzystać z otwartego konta. Użytkownicy mogą rekomendować trzy rodzaje rachunków w Pekao: Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium i Konto Przekorzystne Biznes. Każdy klient banku może polecić nawet 15 osób i dzięki temu zarobić aż 1500 zł.

Ostanie 50 zł zostanie przyznane w punktach powitalnych za dołączenie do Programu Mastercard® Bezcenne® Chwile, w którym na użytkowników czekają nagrody - dostępy do popularnych serwisów z filmami i muzyką, bibliotek e-booków i audiobooków oraz platform z grami video. Ponadto klienci mogą liczyć na atrakcyjne zniżki przy zamawianiu jedzenia na wynos lub podczas zakupów w sklepach internetowych.

Kampania z Sebastianem Kawą

Do skorzystania z oferty promocyjnej i założenia konta na selfie w Pekao zachęca Sebastian Kawa – 15-krotny mistrz świata w szybownictwie, którego bank po raz kolejny zaprosił do współpracy. Najnowsza odsłona kampanii „Bierz życie za rogi” z jego udziałem została zrealizowana w wyjątkowych okolicznościach - całkowicie zdalnie - a szybownik wcielił się na planie w kilka ról jednocześnie. Kampania reklamowa z udziałem Sebastiana Kawy będzie emitowana w telewizji, internecie i social mediach do 28 czerwca.

Za komunikację, kreację i realizację odpowiada Saatchi & Saatchi IS, za działania digitalowe agencja Sales & More, za social media Performance Media, a za planowanie i zakup mediów offline – Fullsix Media. Filmy wyreżyserował Maciej Kowalczuk, autorem zdjęć był Wojtek Rytel, nad scenografią czuwali Marta Zając i Jakub Zwolak, kostiumy zdalnie dostarczyła Pola Gomółka, a spot zrealizował dom produkcyjny TANK. Za live streaming odpowiadał Kujawski.

KG/Bank Pekao