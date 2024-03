Używany czy z salonu? Polacy zdecydowali

Wśród 25 proc. kierowców, planujących wymianę auta w tym roku, zarówno mężczyźni, jak i kobiety równie chętnie wybiorą samochód używany - wynika z raportu Santander Consumer Multirent „Polak w swoim aucie”

Raport Santander Consumer Multirent pt. „Polak w swoim aucie” pokazał, że 25 proc. polskich kierowców chce wymienić auto w tym roku. Zaznaczono w nim, że wśród kierowców, którzy planują wymianę auta w tym roku, zarówno mężczyźni, jak i kobiety równie chętnie wybiorą samochód używany - odpowiednio 57 i 58 proc.

Ile wydajemy na zakup samochodu?

Eksperci banku zwrócili jednak uwagę, że polscy kierowcy nie chcą w tym roku przeznaczać „zbyt wysokich” kwot na wymianę auta. Jak podali, co piąty z nich (21 proc.) planuje na ten cel przeznaczyć od 11 do 30 tys. zł. W dalszej kolejności ankietowani odpowiadali, że ich budżet wynosi do 10 tys. zł oraz między 51 a 100 tys. zł (w obu przypadkach po 18 proc.). Dodatkowo 15 proc. polskich kierowców, którzy w tym roku planują wymianę auta przeznaczy na to od 31 do 50 tys. zł, a 14 proc. od 101 do 150 tys. zł. Ponadto 8 proc. wyda od 151 do 250 tys. zł. Najmniej, bo tylko 3 proc. ma w planach wydać powyżej 250 tys. zł.

Gotówka czy na kredyt?

Autorzy opracowania dodali, że większość tych, którzy chcą w tym roku wymienić auto, planuje sfinansować to z własnej gotówki (57 proc.). Zaznaczyli, że część jednak chce skorzystać z pomocy z zewnątrz.

Te osoby najchętniej wybiorą leasing (12 proc.), a w dalszej kolejności – kredyt gotówkowy i kredyt samochodowy (oba po 10 proc. wskazań). Bardzo małą popularnością cieszą się najem krótkoterminowy (2 proc.) oraz długoterminowy (1 proc.) - dodali.

Kto kupuje samochody?

Autorzy raportu wskazali, że spośród wszystkich grup wiekowych to najmłodsi, między 18 a 29 rokiem życia najczęściej chcą kupić auto z drugiej ręki – deklaruje tak już 74 proc. z nich. Podobnie wygląda sytuacja wśród sześćdziesięciolatków - 70 proc. wybierze samochód pochodzący z rynku wtórnego.

Decyzje o zakupie auta używanego spotykamy najczęściej wśród młodszych ankietowanych czy mieszkańców wsi - wskazał menadżer ds. finansowania samochodów używanych z Santander Consumer Multirent z Grupy Santander Consumer Bank Paweł Śnigurski.

Zgodnie z wynikami raportu, zwolennikami zakupu nowego auta jest z kolei 40 proc. kierowców z grupy, która planuje w bieżącym roku wymienić samochód.

Kogo stać na samochód?

Wśród nich przeważają osoby o zarobkach od 7 tys. złotych netto w górę (77 proc.) oraz między 30 a 39 rokiem życia (54 proc.) - dodali autorzy opracowania.

Badanie przeprowadzono 22-30 stycznia br. na osobach, które posiadają prawo jazdy i je wykorzystują na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie n=1000.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już jest jasne! Rząd Tuska podwyższa VAT na żywność

Czy Orlen radykalnie zmieni źródła dostaw ropy?

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki

pap, jb