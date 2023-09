Polecaj konta Banku Pekao S.A. i zyskaj nawet 1500 zł

Nowa edycja programu „Polecam Przekorzystnie” jest już dostępna dla obecnych i nowych klientów Banku Pekao S.A.

Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. zostało uznane za najlepsze na rynku przez jury konkursu „Złoty Bankier” w latach 2021-2023 r. W ocenie ekspertów odpowiada ono najlepiej potrzebom różnych grup klientów – od tych korzystających z tradycyjnych usług po otwartych na innowacje i rozwiązania mobilne. To z powodu tak wielu korzyści, blisko 40 proc. osób do 26. roku życia założyło Konto Przekorzystne z polecenia, a wśród starszych użytkowników co piąty otworzył rachunek dzięki rekomendacji bliskich lub znajomych.

Bank Pekao wiedząc o tym, że jego najlepszymi ambasadorami są zadowoleni klienci, zaprasza ich do udziału w kolejnej XII edycji programu „Polecam Przekorzystnie”. Każdy klient za skuteczne polecenie jednej osoby, otrzyma nagrodę w wysokości 100 lub 50 zł w zależności od tego, jakie konto poleci. Użytkownicy mogą rekomendować cztery rodzaje rachunków znajdujących się w ofercie banku: Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych, Konto Świat Premium oraz Konto Przekorzystne Biznes. Każdy klient banku może polecić konto nawet 15 osobom, czyli zyskać aż 1500 zł. W obecnej edycji programu nagrodę otrzymuje polecający, natomiast nowy klient może otrzymać nagrodę za otwarcie konta w promocji dla nowych klientów.

Konto jest podstawą relacji z klientem, dlatego ważne jest, że z roku na rok poleca je coraz więcej osób. To pokazuje, że Konto Przekorzystne z jednej strony jest najlepszym kontem wg rankingu Złoty Bankier, ale z drugiej – doceniają je klienci i chętnie rekomendują sprawdzoną i dobrą ofertę swoim znajomym – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

W programie „Polecam Przekorzystnie” mogą wziąć udział zarówno dotychczasowi klienci banku, jak również osoby, które założą konto w okresie trwania programu. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji mobilnej PeoPay i skorzystać z promocji. Osoby, którym polecono założenie konta, w następnej kolejności same będą mogły polecić je innym i tym samym wziąć udział w tej promocji.

Pamiętać należy jedynie o przekazaniu poleconej osobie kodu, którym dla ułatwienia jest numer telefonu podawany podczas rejestracji w programie. Konto można otworzyć wygodnie online za pomocą selfie, w aplikacji mobilnej PeoPay.

Konto Przekorzystne zapewnia swojemu właścicielowi cały szereg korzyści. Bank Pekao prowadzi je bezwarunkowo bezpłatnie. Od czerwca br. również wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie są bezwarunkowo bezpłatne. Dodatkowo, jeśli konto zostanie raz w miesiącu zasilone na kwotę minimum 1 tys. zł, a klient dokona minimum 5 transakcji złotą kartą wydaną do niego i wyrazi zgody marketingowe, to bank zwolni go z opłaty za kartę. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mają zagwarantowaną obsługę karty debetowej i wypłaty nią gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą za 0 zł.

Więcej informacji o Koncie Przekorzystnym na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/konto-przekorzystne.html

Więcej informacji o Programie Poleceń na stronie: www.pekao.com.pl/mgm