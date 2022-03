Bank Pekao zachęca rodziców, żeby zadbali o edukację finansową swoich dzieci

Nawet 100 zł kieszonkowego na start od banku mogą otrzymać dzieci, jeśli rodzice założą dla nich w Banku Pekao Konto Przekorzystne dla młodych wraz z kontem oszczędnościowym Mój Skarb. Do 26 roku życia konto, karta i wszystkie bankomaty są bezwarunkowo bezpłatne

Naukę zarządzania własnymi finansami, w tym oszczędzania warto zacząć już od najmłodszych lat. Bank Pekao wspiera rodziców w edukacji finansowej dzieci, proponując im m.in. udział w cyklicznej promocji „Rodzicie polecają Konto Przekorzystne dzieciom”. W edycji, która rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 22 maja 2022 r. bank nagrodzi dzieci w wieku od 0 do 17 lat.

Najmłodsi klienci banku za jednoczesne założenie Konta Przekorzystnego dla młodych i konta oszczędnościowego Mój Skarb dostaną 50 zł kieszonkowego na start. Otrzymanie kolejnych 50 zł zależne jest od spełnienia prostego warunku. W przypadku dzieci poniżej 13 lat kolejny bonus w wysokości 50 zł trafi do nich, jeśli saldo na ich Koncie Przekorzystnym lub koncie oszczędnościowym Mój Skarb 30 czerwca 2022 r. będzie wynosić więcej niż 50 zł. Nastolatki powyżej 13 lat otrzymają 50 zł, jeśli do 30 czerwca 2022 r. wykonają minimum 3 transakcje bezgotówkowe (kartą do konta lub aplikacją). Konto dla dziecka można założyć w prosty i łatwy sposób bez konieczności wizyty w oddziale. Wystarczy, że rodzic zaloguje się do aplikacji PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 i w zakładce Panel Rodzica wybierze wiek dziecka oraz produkty. Rodzic w Panelu Rodzica może sprawować dyskretną kontrolę nad finansami dziecka do osiągnięcia przez nie 18 roku życia.