Bank Pekao S.A.: Daj się porwać muzyce

Już 16 września na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się druga edycja koncertu JIMEK & GOŚCIE – HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU Rozdział II. Bank Pekao S.A. został partnerem strategicznym projektu. Dodatkowo, do wygrania jest 75 podwójnych biletów na wydarzenie!

Po sukcesie pierwszej edycji wydarzenia, które miało miejsce w czerwcu 2022 roku na warszawskim Lotnisku Bemowo, Radzimir Dębski (JIMEK) wraz z orkiestrą zdecydował się na jego kontynuację i organizację eventu na Śląsku. Będzie to niezwykła uczta muzyczna dla fanów hip-hopu, którzy będą mieli okazję posłuchać największych hitów polskiego rapu w symfonicznym wydaniu. Na scenie wybrzmią zarówno legendarne przeboje, jak i utwory młodego pokolenia. Taka mieszanka z pewnością sprawi, że koncert będzie wyjątkowy i na stałe zapisze się w historii polskiej muzyki.

Do tej pory swoje przybycie na wydarzenie potwierdzili tacy artyści jak: Young Igi, Fisz, Grammatik, Kaliber 44, Molesta, O.S.T.R, Pezet, Onar, Tede oraz Young Leosia. Z pasją za pan brat - Bank Pekao aktywnie wspiera młodych ludzi, którzy żyją z pasją i wkraczają w dorosłość. Stają się przy tym samodzielni i odpowiedzialni finansowo. Z myślą o nich, w czerwcu bieżącego roku, bank uruchomił, nową platformę komunikacji marketingowej, której idea brzmi: ,,Jak nie teraz, to kiedy? Na później odkładaj tylko pieniądze!’’ Efektem wprowadzonych działań, jest m.in. wspieranie i podkreślanie zainteresowań młodych ludzi poprzez możliwość skorzystania ze spersonalizowanej oferty banku np. poprzez wybranie wizerunku karty płatniczej, która odzwierciedla pasję.

Bank Pekao niezmiennie zachęca młodych ludzi do ,,brania życia za rogi’’. Młodość to najlepszy czas na sprawdzanie, doświadczanie nowych rzeczy i poświęcanie się pasjom. Koncerty, festiwale są doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów, dobrej zabawy i spędzenia czasu w gronie innych miłośników muzyki. Natomiast spersonalizowane produkty bankowe, tj. karta z wizerunkiem muzycznym, z pewnością sprawią, że wspomnienia z wydarzenia pozostaną w pamięci na dłużej – mówi Marta Szygenda, Dyrektor Departamentu Marketingu w Banku Pekao S.A.

Nowa kampania muzyczna

Muzyka pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie. Pełni istotną rolę w życiu człowieka, dlatego wspieranie tej pasji pozwala też szeroko rozwijać ofertę banku oraz nadaje emocjonalny i wyróżniający się charakter. Bank Pekao 17 sierpnia bieżącego roku wystartował z nową pasją – ,,Pasja muzyka’’ wspieraną kampanią – ,,Jak nie teraz, to kiedy dasz się porwać muzyce?’’

Zarówno nowi, jak i obecni klienci banku mogą zamówić kartę do konta z wizerunkiem muzycznym. Dodatkowo mogą również wybrać tło muzyczne w aplikacji PeoPay. Bank uruchomił także kolejną edycję promocji „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę‘’, w której klient może otrzymać do 200 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego na selfie i spełnienie pozostałych warunków promocji (tj. transakcje w trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto). Promocja trwa do 2 listopada 2023 roku.

Posiadanie nowej karty ,,muzycznej’’ jest również okazją do otrzymania aż 8000 punktów w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile. Zgromadzone punkty obędzie można wymienić na nagrody muzyczne z katalogu, jak np. bilety na koncert, słuchawki czy głośniki.

Promocja trwa do 21 stycznia 2024 r. Warto dodać, że klienci banku w programie Bezcenne Chwile mogą szybciej odbierać nagrody i otrzymywać 2 punkty za każde wydane 50 zł przy płatności kartą do konta i nawet 5 punktów za płatności kartą kredytową.

Osoby do 26. roku życia nie płacą za prowadzenie konta z kartą ,,muzyczną’’. Bank nie pobiera również żadnych dodatkowych opłat za obsługę karty, czy też wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Osoby po 26. roku życia również mogą skorzystać z oferty i wybrać kartę z niestandardowym wizerunkiem. Bank Pekao może nie pobierać opłat za obsługę standardowej karty debetowej i wypłaty nią gotówki za granicą – warunkiem jest dokonanie przez klienta w danym miesiącu minimum jednej transakcji bezgotówkowej i jednorazowy wpływ na konto w wysokości 500 złotych.

Uwaga: Konkurs

Do wygrania jest 75 podwójnych biletów na koncert JIMEK & Goście: Historia Polskiego Hip-Hopu Rozdział II. Aby wziąć udział w konkursie należy na Facebooku lub Instagramie Banku Pekao S.A. odpowiedzieć pod postem konkursowym na pytanie: ,,Jaka piosenka napisała Twoją historię’’. To jednak nie wszystko…Dla najlepszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi konkursowej została przewidziana nagroda specjalna – pakiet Premium Experience, czyli udział w koncercie i próbie koncertu na żywo, lunch z JIMKIEM oraz nocleg dla dwóch osób. Będzie to nie lada gratka dla miłośników polskiego rapu. Odpowiedzi zostaną ocenione m.in. pod kątem kreatywności i zgodności z tematem. Konkurs trwa do 8 września 2023 r. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://www.pekao.com.pl/konkurs-koncert