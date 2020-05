COVID-19 a galerie handlowe. Kiedy są bezpieczne?

Jednym z etapów łagodzenia obostrzeń jest otwarcie galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Wytyczne w zakresie ograniczenia dozwolonej liczby klientów oraz użytkowania środków ochrony to jeden aspekt. Drugi – to czyszczenie i dezynfekcja powierzchni. W tym zakresie zapewnienie bezpieczeństwa kupującym jest po stronie zarządców galerii i właścicieli sklepów. Jak i czym będą czyścić, by było bezpiecznie?

Logistyka działania sklepów wielkopowierzchniowych będzie w najbliższym czasie inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zakupy jedynie w maseczkach i rękawiczkach, konieczność korzystania z żeli antybakteryjnych, nakaz zachowania 2 metrów odległości od innych osób i zakaz spożywania posiłków w części gastronomicznej. To po stronie klientów.

Po stronie zarządców galerii jest czyszczenie i dezynfekcja. Duża częstotliwość tych procedur wymaga zwiększenia nakładów na personel sprzątający. Sprzątanie podczas pandemii generuje z kolei konieczność zastosowania odpowiedniej chemii.

Restrykcje dla bezpieczeństwa – co i czym będą sprzątać

Do najbardziej newralgicznych powierzchni należą toalety, windy, poręcze, przyciski – wszystko to, czego dotyka klient i z czym ma bezpośrednią styczność. Regularna dezynfekcja tych powierzchni jest pierwszym punktem na liście wskazań, jakie muszą realizować zespoły odpowiedzialne za proces zachowania czystości.

Druga grupa przestrzeni to ciągi piesze, parkingi i przestrzeń wokół galerii. Tu także konieczne jest sprzątanie częstsze, niż dotychczas. Konkrety? Płyny do dezynfekcji, czyli płyny biobójcze oraz produkty do czyszczenia – kwaśne lub zasadowe.

Ciepłe i wilgotne miejsca sprzyjają rozwojowi bakterii i wirusów, zatem publiczne toalety oraz strefy gastronomiczne są szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się chorób. Do skutecznego czyszczenia toalet stosowane są środki czystości o kwaśnym współczynniku pH, które usuwają zabrudzenia i likwidują bakterie oraz wirusy. W kuchni i strefie gastronomicznej stosowane są najczęściej środki o odczynie zasadowym, które usuwają zabrudzenia organiczne, takie jak tłuste plamy oraz resztki jedzenia. Podłogi i szyby także czyszczone są produktami zasadowymi.