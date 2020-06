OZE - Zielony zwrot w rozwoju GK PGNiG

- Jeszcze w tym roku zaprezentujemy zaktualizowaną strategię dla całej GK. Jednym z nowych strategicznych celów jest budowa segmentu OZE. Chcemy przeznaczyć na ten cel do 4 mld zł - ogłosił dziś Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Jeszcze w tym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprezentuje zaktualizowaną strategię dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jednym z nowych strategicznych zadań będzie budowa segmentu odnawialnych źródeł energii. Na jego stworzenie i rozwój Grupa chce przeznaczyć nawet do 4 mld zł.

W ostaniach tygodniach sygnalizowaliśmy, jak zamierzamy realizować zapowiadany zwrot PGNiG w kierunku zielnej energii, prezentując nasze plany związane z produkcją i wykorzystaniem wodoru oraz biometanu. Dziś zapowiadamy wejście w kolejny obszar - OZE. Pozwoli nam to nie tylko na budowę wartości spółki, na wzrost i stabilizację jej przychodów, ale także na intensywniejsze włączenie się w transformacje w kierunku gospodarki nisko i zeroemisyjnej -mówił prezes PGNiG.

Na zbudowanie segmentu OZE w ciągu najbliższych kilku lat, poza horyzontem roku 2022, PGNiG zamierza przeznaczyć nawet do 4 mld zł. Docelowo, pomoże to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce.

Zamierzamy także budować własne kompetencje deweloperskie w obszarze OZE. Będziemy rozwijać m. in. projekty instalacji fotowoltaicznych na należących do nas obiektach i terenach - podkreślał Wiceprezes ArkadSekscinski.

Przy budowie i rozwoju segmentu OZE najbardziej interesują nas projekty związane z energetyką wiatrową i fotowoltaiką. To technologie o największym potencjale inwestycyjnym. Przy czym najbardziej dla nas atrakcyjne pod kątem naszych możliwości inwestycyjnych są projekty już istniejące albo znajdujące się na bardzo zaawansowanym etapie rozwoju. Na rynku takich projektów nie brakuje – podkreślił Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju. Jednocześnie zamierzamy budować również własne kompetencje deweloperskie w tym obszarze, rozwijając m.in. projekty instalacji fotowoltaicznych na obiektach i terenach należących do Grupy PGNiG – dodał. Dzisiaj wysyłamy sygnał do inwestorów, który pokazuje, co chcemy zrobić, aby nasz model biznesowy był jeszcze bardziej zrównoważony i odporny na wahania otoczenia rynkowego. Będziemy sondować rynek OZE i szukać takich inwestycji, które zapewnią nam zarówno odpowiednią stopę zwrotu, jak i stabilne przepływy pieniężne. W tym celu zamierzamy przeznaczyć na najlepsze projekty nawet do 4 mld zł. W ramach tej kwoty będziemy uruchamiać nowe inicjatywy, ale także skupować z rynku funkcjonujące już projekty – skomentował Przemysław Wacławski, Wiceprezes PGNiG ds. Finansowych.

PGNiG już prowadzi symulacje inwestycyjne i będzie dążyć do nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami. Spółka nie wyklucza pierwszych decyzji inwestycyjnych w obszarze OZE jeszcze przed aktualizacją strategii.