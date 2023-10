Energa kupuje nowe odnawialne źródła energii

Energa Wytwarzanie - spółka z Grupy Energa, należącej do Grupy Orlen - podpisała z firmą Lewandpol Holding przedwstępną umowę nabycia spółki realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych Kleczew Solar & Wind - poinformowała Energa. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie od ok. 244,5 MW do 334 MW.

W przypadku sfinalizowania transakcji łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii należących do Grupy Energa może wzrosnąć do 950 MW, czyli o mniej więcej 54 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2023 roku.

„Kleczew Solar & Wind to projekt, który wzbogaci nasze portfolio o kolejne moce wytwórcze i znacząco przybliży nas do celu. Inwestycja będzie służyć całej Polsce, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. W szczególności da impuls do dalszego rozwoju gminy Kleczew, na czym skorzystają jej mieszkańcy” - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Projekt podzielony jest na trzy etapy, z których pierwszy obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 193,1 MW oraz farmy wiatrowej o mocy do 19,2 MW. W ramach kolejnych dwóch etapów moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej ma wzrosnąć docelowo o maksymalnie ok. 122 MW. Zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu budowa ww. źródeł OZE ma zakończyć się w 2025 roku. Projekt przewiduje też możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne turbiny wiatrowe oraz magazyn energii.

Transakcja uzależniona jest od spełniania szeregu warunków zawieszających (m.in. uzyskania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), a jej zamknięcie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Projekt będzie funkcjonować w formule cable-pooling. To rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie warunków przyłączeniowych poprzez podłączenie kilku aktywów do jednego przyłącza. Cable-pooling sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku sprzężenia farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które bardzo rzadko pracują z pełną mocą w tym samym czasie.

Obecnie w ramach pierwszego etapu dobiega końca budowa farmy fotowoltaicznej. Jej testowe zasilanie miało miejsce w czerwcu br., a rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej planowane jest z początkiem 2024 roku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od 2020 r. spółka należy do Grupy Orlen.

ISBnews/rb