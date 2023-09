„Polska jest kluczowym partnerem Korei”

Przed Polską stoi obecnie wielkie zadanie budowy jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie; nasze strategiczne partnerstwo z Koreą temu służy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się w środę z premierem Republiki Korei Han Duck-soo.

Szef rządu spotkał się z premierem Republiki Korei Han Duck-soo na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Szefowie rządów przekazali, że będą rozmawiać m.in. o dalszych możliwościach wzmocnienia partnerstwa strategicznego na różnych płaszczyznach, w tym w sprawach międzynarodowych, a także o dostawach uzbrojenia do Polski.

Jak mówił premier Morawiecki, Polska i Republika Korei, choć oddalone od siebie, mają ze sobą wiele wspólnego - doświadczenie życia w cieniu potężnego sąsiada.

Rosja jest naszym sąsiadem i to, co dziś robi na Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie powoduje, że dzielimy te same refleksje, obawy i nadzieje dotyczące przyszłości - powiedział Morawiecki.

Łączy nas obrona cywilizacji i pokoju. To powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych - dodał.

Podkreślił, że obu premierów łączy m.in. przekonanie, że „najmocniejszą tarczą jest silna gospodarka, bo z niej wynika również zdolność do budowy silnej armii”.

Potrafimy wykorzystać zmiany, które zachodzą w gospodarce światowej, zwłaszcza po pandemii Covid-19, w tym skracanie łańcuchów dostaw. Wiemy też, jak mocno Korea zaangażowana jest w przebudowę swoich łańcuchów dostaw. Polska jest częścią tej wielkiej przebudowy architektury gospodarczej świata - mówił polski premier.

Jak zauważył, „Korea przeszła niesamowitą drogą od państwa niskorozwiniętego do wysokozaawansowanych technologii, do jednego z najwyżej rozwiniętych państw świata”.

My w tym strategicznym partnerstwie czerpiemy zarówno z doświadczeń, jak i z technologii i z coraz większej liczby firm koreańskich, które w Polsce tworzą nowe miejsca pracy - mówił Morawiecki.

Szef polskiego rządu przypomniał, że obroty między Polską a Koreą w 2022 r. sięgnęły 10 mld dolarów.

Na polskim rynku działa 600 firm koreańskich, w tym ponad 100, które zajmują się produkcją przemysłową. To dla nas niezwykle cenne doświadczenie. W ten sposób absorbujemy najnowsze światowe technologie - powiedział premier.

Mówił też o rozwoju współpracy wojskowej.

Dziś przed Polską wielkie zadanie budowy jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Chcemy czerpać z technologii tych, którzy dzisiaj mają ją na najwyższym poziomie. Nasze strategiczne partnerstwo z Koreą temu służy - oświadczył Morawiecki.

Premier przypomniał, że Polska zakupiła koreański sprzęt wojskowy m.in. czołgi K2, armatohaubice K9 czy samoloty FA-50 i wyrzutnie Chunmoo. „Koreański nowoczesny sprzęt - również z produkcją w Polsce - staje się istotnym filarem naszego bezpieczeństwa w przyszłości” - przekonywał szef rządu.

Korea współpracuje z nami na wielu polach; wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie, w Azji i na świecie - dodał Morawiecki.

Z kolei premier Republiki Korei Han Duck-soo mówił m.in. o podobieństwach między Polską i Republiką Korei; jak zauważył, oba kraje musiały bronić wolności i demokracji podczas częstych najazdów obcych sił. Zarówno Polska, jak i Republika Korei, mimo tych trudności, osiągnęły szybki rozwój gospodarczy - podkreślił.

Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w roku 1989 nasze kraje ściśle współpracowały we wszystkich dziedzinach, jak polityka, gospodarka, kultura, ochraniając podstawowe wartości, takie jak demokracja, wolny rynek i prawa człowieka” - powiedział Han Duck-soo. Dodał, że w tym roku Republika Korei i Polska obchodzą 10. rocznicę nawiązania partnerstwa strategicznego.

Żeby bardziej uściślić współpracę gospodarczą, rząd Republiki Korei wczoraj zezwolił na import z Polski mięsa wieprzowego - przekazał Han Duck-soo. Zaznaczył, że na razie - z 11 polskich zakładów - takie pozwolenie otrzymał jeden zakład, a pozostałe 10 ma je otrzymać wkrótce.

Han Duck-soo przekazał, że w fazie końcowej jest także proces eksportu polskiego mięsa drobiowego, a w toku jest procedura importowania z Polski mięsa wołowego.

Polska niewątpliwie jest kluczowym partnerem Korei i punktem startu do wejścia do Europy Środkowej i Wschodniej - podkreślił.

Zaznaczył też, że oba kraje mają doświadczenia w odbudowie po wojnie, „więc także będziemy współpracować w sprawie odbudowy Ukrainy”.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Republiką Korei były głównym tematem spotkania ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z ministrem ds. handlu w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei Dukgeun Ahn. Rozmowy toczyły się dzisiaj w MRiT.

Relacje polityczno-gospodarcze między Polską a Koreą są najlepsze od lat. O naszym strategicznym partnerstwie świadczy dynamicznie rosnąca wymiana handlowa, inwestycje koreańskie w Polsce oraz pogłębiona współpraca w sektorze obronnym – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano o dalszym rozwoju współpracy gospodarczej. W ostatnich latach dwustronna współpraca rozwija się dynamicznie na wielu płaszczyznach, w tym w sektorze obronności, gdzie Polska zawarła kontrakty na zakup koreańskiego uzbrojenia. Strona polska liczy na pogłębienie współpracy przemysłów obronnych z obu państw. Koreańskie firmy zainteresowane są także współpracą w sektorze infrastruktury i energetyki. Polsce zależy na przyspieszeniu procedury otwarcia koreańskiego rynku dla wieprzowiny z Polski.

Republika Korei jest największym inwestorem azjatyckim w Polsce. Zainteresowanie naszym krajem wśród koreańskich przedsiębiorców wynika w dużej mierze z wysokich kompetencji naszych specjalistów, dostępu do poddostawców czy działania wielu centrów innowacji. Dzięki współpracy inwestycyjnej Polska ma szansę na przyspieszenie procesów industrializacji i stanie się centrum przemysłowym Europy - dodaje szef MRiT.

Polsko - koreańskie relacje handlowe

W ostatnich latach polsko-koreańskie obroty handlowe dynamicznie rosły i osiągnęły rekordową wartość nieco ponad 10 mld USD.

Wg danych GUS za 2022 r. polski eksport do Korei nieznaczenie się zmniejszył (2,4% rok do roku) i wyniósł 896,9 mln USD, z kolei import zwiększył się (17,6% rok do roku) i wyniósł 9 118,8 mln USD.

Koreańskie inwestycje w Polsce koncentrują się w branżach: motoryzacyjnej i elektromobilności (przede wszystkim sektor środków transportu oraz produkcji baterii), elektronicznej i elektrotechnicznej. Dzięki inwestycjom koreańskimi, Polska stała się jednym z wiodących producentów baterii litowo-jonowych w Europie i na świecie.

PAP/RO

