Global Finance: Pekao najlepszym bankiem powierniczym

Pekao kolejny raz z rzędu zostało uznane przez magazyn Global Finance za najlepszy bank powierniczy w Polsce. Bank Pekao w ciągu ostatniej dekady zdobył ten tytuł aż ośmiokrotnie. Podczas 18-tej ceremonii corocznego rankingu „Best Sub-custodian Bank Awards” ogłoszono laureatów z ponad 80 państw

Aby wyłonić banki świadczące najlepsze usługi powiernicze, redakcja Global Finance przeprowadziła badania rynków, pozyskała opinie ekspertów i podmiotów korzystających z usług powierniczych oraz zgromadziła odpowiednie dane z banków. Kryteria obejmowały m.in. relacje z klientami, jakość obsługi, konkurencyjność cen, sprawną obsługę niestandardowych zapytań, stosowaną technologię, działalność operacyjną w zakresie rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, a także plany rozwojowe i znajomość przepisów oraz praktyk lokalnych.

Usługi powiernicze w Banku Pekao obejmują m.in.: prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rozliczanie transakcji na krajowych i zagranicznych papierach wartościowych, obsługę zdarzeń korporacyjnych (wypłaty dywidend i odsetek oraz realizacja praw poboru), czy – zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania – wsparcie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od dywidend i odsetek. Bank pełni także funkcję depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

Custody to biznes, którego głównym motorem jest wartość aktywów i liczba rozliczanych transakcji. Pekao jest drugim bankiem w Polsce pod względem wartości przechowywanych aktywów i największym agentem rozliczeniowym dla zagranicznych firm inwestycyjnych działających na GPW – jego udział w tym rynku wynosi prawie 50 proc.

Niemal od dekady jesteśmy uznawani za najlepszy bank powierniczy w kraju i nieustannie pracujemy nad tym, aby w kolejnych latach zachować ten tytuł. Zapewniamy swoim klientom najwyższej jakości zindywidualizowaną obsługę, dedykowanego opiekuna oraz jedną z najszerszych ofert usług powierniczych na lokalnym rynku. Cieszy nas to, że zarówno eksperci, jak i klienci doceniają jakość naszych usług. O zaufaniu do Banku Pekao świadczy nasz wysoki udział rynkowy na tym polu – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Podczas internetowej ceremonii 9 czerwca prowadzonej przez Josepha D. Giarraputo, założyciela i wydawcy Global Finance, Bank Pekao reprezentowali dyrektor Robert Smuga oraz Mariusz Piękoś, odpowiadający za Biuro Sektora Bankowego.

Zadowolenie naszych klientów oraz takie wyróżnienia, jak to otrzymane od Global Finance, motywują nas do dalszej pracy. Ciągle udoskonalamy ofertę oraz badamy satysfakcję klienta ze świadczonych przez nas usług. Świat bankowości dynamicznie się zmienia, a my nie tylko staramy się nadążyć za tymi zmianami, ale przede wszystkim chcemy wyprzedzać je o krok. Kolejny raz udowadniamy, że nasze działania przynoszą zamierzony efekt – dodaje Robert Smuga, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Powiernictwa w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

mat. prasowe, mw

CZYTAJ TEŻ: Nowe narzędzie od Banku Pekao

CZYTAJ TEŻ: Co czwarta firma zostaje klientem banku zdalnie

CZYTAJ TEŻ: Kredyty mieszkaniowe najtańsze w historii, ale trudno dostępne