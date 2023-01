Bank Pekao po raz piąty z tytułem „The Best Trade Finance Provider”

Bank Pekao S.A. już po raz piąty otrzymał prestiżowe wyróżnienie „The Best Trade Finance Provider in Poland” przyznawane przez magazyn Global Finance

W tym ważnym, międzynarodowym rankingu oceniane są m.in.: znajomość lokalnych warunków ekonomicznych, wyczucie potrzeb klienta oraz innowacyjność w produktach i usługach.

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Tytuł „The Best Trade Finance Provider in Poland” jest przyznawany z uwzględnieniem opinii wyspecjalizowanych analityków biznesowych, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również materiały i informacje nadesłane przez dostawców usług finansowych, a także niezależne badania.

Zwycięzcami są instytucje finansowe, które najlepiej zaspokajają szczególne potrzeby firm działających na rynkach międzynarodowych. Kryteria, według jakich oceniani są uczestnicy konkursu to: znajomość lokalnych warunków i potrzeb klientów, sytuacja finansowa i bezpieczeństwo, relacje i zarządzanie strategiczne, atrakcyjność cenowa, inwestycje kapitałowe oraz innowacje w produktach i usługach.

Mamy jasny cel umacniania się na pozycji lidera finansowania handlu w Polsce. Nagrodę, którą otrzymujemy już po raz piąty traktuję jako docenienie naszych wysiłków i zachętę do dalszej pracy, szczególnie w tak wymagających warunkach makroekonomicznych i sytuacji geopolitycznych zawirowań – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao jest liderem sektora bankowego w Polsce w obszarze finansowania handlu. Oferuje całe spektrum usług i produktów wspierających ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw. W Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu stworzone zostało centrum kompetencji łączące know-how z zakresu usług finansowania i rozliczania transakcji międzynarodowych oraz zabezpieczania ryzyka w obrocie handlowym. Klienci Pekao otrzymują kompleksową ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Chcemy przyczyniać się do sukcesu polskiego biznesu na rynkach międzynarodowych. Rynek międzynarodowy się zmienia i my zmieniamy się razem z nim - rozwijając nasze produkty finansowe oraz poszerzając kompetencje. Robimy to wsłuchując się w głos naszych klientów. Nagroda jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem właściwie dobranego kierunku naszych działań – dodaje Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Bank Pekao/KG