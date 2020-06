Czy wsparcie dla przedsiębiorców w czasach epidemii jest wystarczające?

W najbliższy czwartek, 25 czerwca, o godz. 10, odbędzie się konferencja „Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19” transmitowana na żywo z warszawskiej Galerii Delfiny. W wydarzeniu weźmie udział Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów RP oraz Minister Rozwoju, a także prezesi i członkowie zarządu m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „Integracja i współpraca”

Jaką pomoc mogą uzyskać przedsiębiorcy? Czy powinna ona jedynie łagodzić negatywne skutki gospodarcze epidemii, czy raczej być impulsem, który będzie stymulował rozwój polskich firm? To pytania, na które odpowiedzą prelegenci.

Konferencja zostanie otwarta przez Jadwigę Emilewicz - Wiceprezes Rady Ministrów RP oraz Minister Rozwoju – zaś o tym, jak długo mogą potrwać zawirowania gospodarcze spowodowane koronawirusem i jak ich negatywne skutki zniweluje centralne i lokalne wsparcie rozmawiać będą uczestnicy dyskusji m.in. dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i współpraca” w Toruniu, Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., Adam Banaszak - Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Będą oni wspólnie szukać odpowiedzi na temat skutecznych form pomocy polskim przedsiębiorcom, którzy ze względu na epidemię znaleźli się w trudnej sytuacji.

LINK DO KONFERENCJI JEST JUŻ AKTYWNY:

Organizator konferencji - Stowarzyszenie „Integracja i współpraca” a także partnerzy zapraszają do udziału, by wspólnie z ekspertami znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące polskich przedsiębiorców. Spotkanie poprowadzi Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Konferencja odbędzie się 25.06.2020 r. w godzinach 10.00 - 11.30. Partnerem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja XBW im. Ignacego Krasickiego.

XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń

Konferencja będzie stanowiła niejako preludium do Welconomy Forum - corocznego wydarzenia, którego XXVII już edycja odbędzie się w dniach 14-15 września 2020 r. To jedno z najważniejszych spotkań ekonomiczno-gospodarczych, na którym każdego roku pojawia się płaszczyzna do dyskusji i wymiany poglądów między przedstawicielami świata biznesu, polityki i nauki. Aktualne informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora: welconomy.pl

Czytaj też: PARP: prawie 327 mln zł z UE dla firm na promocję zagraniczną