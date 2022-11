LINK4 Pracodawcą Godnym Zaufania

LINK4 został laureatem Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Rozwój i cyfryzacja”. Ubezpieczyciela doceniono za wdrażanie nowoczesnych technologii, które nie tylko poprawiają jakość świadczonych usług, ale również wspierają rozwój pracowników i zapewniają wyższy komfort pracy.

Celem inicjatywy „Pracodawca Godny Zaufania” jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Rozstrzygnięcie XII już edycji Konkursu odbyło się 28 listopada podczas uroczystej gali w Warszawie. Wyróżnienia wręczono w sześciu kategoriach, dodatkowo przyznano dwie nagrody dziennikarskie oraz trzy nagrody specjalne. LINK4 został uhonorowany w kategorii „Rozwój i cyfryzacja”. Nagrodę w imieniu ubezpieczyciela odebrała Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4, odpowiedzialna za produkt, taryfikację oraz zarządzanie danymi, w tym wdrażanie rozwiązań opartych na zaawansowanej analityce.

To bardzo ważne dla nas wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że zostaliśmy nim uhonorowani. Wpisuje się ono w nasze wieloletnie działania i konsekwentnie realizowaną strategię. To właśnie nowoczesne technologie i narzędzia są motorem, który napędza naszą firmę. Dzięki temu podnosimy jakość i komfort pracy, co w oczywisty sposób przekłada się na zadowolenie naszych klientów – podkreśla Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.