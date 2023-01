Ruszają Ferie z książką. Na początek publikacja Budzisza

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego wspólnie z wydawcami i partnerami organizuje serię wydarzeń on-line, które pozwolą w trakcie zimowych wieczorów wziąć udział w spotkaniach z autorami nowości książkowych

W trakcie wydarzeń odbędą się także dyskusje dotyczące książek z udziałem wyjątkowych gości, wśród których będą najważniejsi eksperci i publicyści dzisiejszej sceny politycznej i gospodarczej. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 24 stycznia, a jego tematem będzie książka „Samotność strategiczna Polski” – najnowsza publikacja Marka Budzisza, wiodącego analityka obronności i geopolityki wschodniej.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego przygotowała cykl wirtualnych spotkań w ramach akcji „Ferie z książką”, które będą odbywać się na żywo i będą stremowane prosto z warszawskiej Galerii Delfiny w dniach 24 stycznia, 9 oraz 24 lutego. Już w najbliższy wtorek podczas premierowego spotkania odbędzie dyskusja dot. najnowszej książki Marka Budzisza „Samotność strategiczna Polski” z udziałem samego autora, założyciela Klubu Ronina Józefa Orła, dyplomaty i eksperta tematyki wschodniej Jerzego Marka Nowakowskiego oraz historyka i publicysty Mariana Piłki.

Z kolei 9 lutego na kanale YouTube i w mediach społecznościowych Fundacji XBW będzie można zobaczyć bezprecedensowe wydarzenie, na które na pewno wiele osób będzie czekać. Spotkanie autorskie zatytułowane Sakiewicz vs Ziemkiewicz, które poprowadzi redaktor Wojciech Surmacz. Dyskusja pomiędzy kluczowymi komentatorami politycznymi i gospodarczymi odbędzie się w oparciu o ich najnowsze publikacje – „Wielka Polska” Rafała Ziemkiewicza i „Testament I Rzeczpospolitej. Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego i wojny na Ukrainie” Tomasza Sakiewicza.

24 lutego na zakończenie serii „Ferie z książką” odbędzie się wieczór autorski poświęcony najnowszej książce Marcina Libickiego - „Kościół i sztuka chrześcijańska pierwszych wieków”. W dyskusji, która będzie miała miejsce podczas wydarzenia wezmą udział historyk sztuki - bp. Michał Janocha oraz były Marszałek Sejmu RP – Marek Jurek.

Wydarzenia można będzie obejrzeć pod adresem youtube.com/ FundacjaXBW/streams

oraz na facebookowym profilu Fundacji XBW facebook.com/fundacjaxbw/

Poniższy tekst to fragment książki Marka Budzisza pt. „Samotność strategiczna Polski”, wyd. Zona Zero.

Samotność strategiczna Polski

Samotność strategiczna Polski jest moim zdaniem warunkiem suwerenności. Tak zdecydowałem się zatytułować tę książkę mimo świadomości, że część jej czytelników może tego rodzaju postawienie sprawy uznać za przesadę, a może nawet nieporozumienie. Z pewnością jeszcze rok temu znaleźliby się eksperci, którzy uznaliby tytułową tezę nie tylko za nieuprawnioną, ale wręcz za działanie na szkodę naszego systemu sojuszniczego i per saldo na szkodę Polski. Doskonale pamiętam debaty z moim udziałem z grudnia 2021 roku, kiedy stawianym przeze mnie tezom o zbliżającej się wojnie – o perspektywie konfliktu kinetycznego na dużą skalę w naszej części Europy i zasadniczych zmian geostrategicznych, które będą tego nieuchronnym następstwem – towarzyszyły ironiczne komentarze o „sianiu paniki” czy „przesadnym czarnowidztwie”. Jeden z uznanych specjalistów, były ambasador i wojskowy wysokiego stopnia, mówił w jednej z debat, spierając się ze mną jeszcze w styczniu 2022 roku, że wybuch wojny na Ukrainie jest odległą perspektywą. Twierdził, że nawet jeżeli tlący się konflikt będzie eskalował do poziomu starcia kinetycznego, to Polski on nie dotknie, jesteśmy bowiem bezpieczni dzięki sprawnie działającemu systemowi sojuszniczemu. Dzisiaj ta pewność jest, jak można przypuszczać, już słabsza.

Organizatorem spotkań jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Partnerami cyklu Polfrost Internationale Spedition i Vininova.

Fundacja powstała w 2018 r. Jej celem jest nie tylko upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci, lecz również działania związane ze wspieraniem w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.