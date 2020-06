Polacy coraz chętniej kupują dzieła sztuki w internecie

Inwestowanie w dzieła sztuki ma w Polsce coraz więcej zwolenników. Widać to zwłaszcza po dużym zainteresowaniu wydarzeniami targowymi i licytacjami online.

Czy lokowanie kapitału w sztukę to efekt pandemii czy stały trend? SW Research na zlecenie Allegro przeprowadziło badanie, z którego wynika, że większość osób (74,5 proc.) kupuje dzieła sztuki ze względów estetycznych, traktując je jako element dekoracyjny swojego mieszkania lub domu. Budowanie kolekcji czy inwestycja w odpowiedziach respondentów zajmują dalsze miejsca. Stąd też może wynikać maksymalna kwota 1 000 zł, jakie na zakup dzieł sztuki przeznaczają w ciągu roku Polacy. Nie brakuje też i takich, którzy są gotowi zapłacić dużo wyższe kwoty - w tym roku najdroższy wylicytowany na Allegro obraz “Natchnienie” Tomasza Sętowskiego osiągnął cenę 34 200 zł.

Internet to doskonałe miejsce dla wielbicieli sztuki - zarówno tych, którzy kolekcjonują dzieła znanych artystów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką. Ponad połowa ofert na naszej platformie to licytacje, które zapewniają emocje znane z domów aukcyjnych. Z tym wyjątkiem, że Kossaka czy Dwurnika można w szybki i bezpieczny sposób kupić nie ruszając się z domu. Z drugiej strony, na wirtualnych Targach Sztuki Dostępnej, które współorganizujemy, można znaleźć obiekty w przystępnych cenach, do maksymalnie 5 tys. zł - mówi Jacek Weichert, dyrektor kategorii Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka Allegro.

Z badania SW Research dla Allegro wynika, że to właśnie w internecie entuzjaści sztuki współczesnej powiększają swoją kolekcje o kolejne obiekty - 69 proc. wskazało internet jako miejsce zakupu, na drugim miejscu znalazły się tradycyjne galerie (43 proc.). Respondenci, którzy już inwestują w sztukę współczesną lub planują to robić w najbliższym czasie, najczęściej interesują się fotografią, obrazami (malarstwo współczesne) i grafiką. Z kolei wśród kupujących na Allegro w ostatnim roku największym zainteresowaniem cieszyło się malarstwo. Proces zakupu dzieł sztuki różni się w badanej grupie pomiędzy koneserami sztuki a osobami, które dopiero planują inwestycje. Pierwsza grupa równie często kupuje pod wpływem chwili kiedy nadarzy się dobra okazja (47 proc) oraz długo obserwuje rynek i trendy, a decyzję o zakupie potrzebuje przemyśleć (48 proc). Natomiast osoby, które zaczynają interesować się sztuką przeważnie deklarują, że zrobią zakupy pod wpływem chwili (47 proc). Takie osoby częściej też chciałyby skorzystać z pomocy doradcy (10 proc vs 5 proc dla już kupujących). Badanie pokazuje także ciekawe różnice w budżecie jaki przyszli kolekcjonerzy chcieliby na początek przeznaczyć na zakupy - 41 proc z nich zadeklarowało kwotę poniżej 500 zł. Osoby, które już inwestują w sztukę, wskazywały na kwotę 1000 zł.

Allegro od kilku lat rozwija na platformie kategorię Kolekcje i sztuka, dlatego też jest naturalnym miejscem do przeprowadzenia Targów Sztuki Dostępnej w formule online. Dzięki temu w wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany, bez względu na miejsce w którym się znajduje. Z drugiej strony, dla twórców to okazja do zaprezentowania swoich prac 18-milionowej społeczności kupujących i pozyskania nowych klientów.

Udział w wydarzeniu biorą, tak jak w przypadku poprzednich edycji, galerie i artyści z całej Polski. Na liście galerii znajdziemy m.in. Vivid z Wrocławia, krakowskie galerie Connaiseur, Dyląg i Fresz oraz warszawskie placówki, takie jak Ether, 101 Projekt, Stalowa, ToTuArt, Po Prawej Stronie Wisły. Targi Sztuki Dostępnej to wyłącznie sztuka współczesna, ale do wyboru mamy obiekty artystyczne wykonane w różnych technikach i gatunkach. Obok malarstwa nie brakuje zatem grafiki warsztatowej oraz inkografii (tu jak zwykle prym wiedzie DESA Modern z odbitkami dzieł słynnych polskich malarzy, np. Edwarda Dwurnika, Jana Dobkowskiego, Józefa Wilkonia, Tadeusza Dominika). Kupić możemy plakaty (np. Filip Zbrzeźniak), fotografie artystyczne (m.in. Jarek Madejski, Piotr Leczkowski), rzeźby (m.in. Krzysztof Renes, Jarosław Borek), a nawet obiekty ze szkła artystycznego (Magdalena Tryc-Witwicka).

Targi na stronie https://allegro.pl/zobacz/TSD potrwają do końca czerwca.

Czytaj też: Kiepska sytuacja hoteli po koronawirusie

Allegro/KG