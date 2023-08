Coraz częściej problemy ze słuchem mają młodzi

Liczba osób z niedosłuchem rośnie w wyniku starzenia się społeczeństwa, ale też coraz częściej problemy ze słuchem mają młodsi – to efekt życia w hałasie – przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia

Działania profilaktyczne mające na celu utrzymanie dobrego słuchu to temat przypadającej na 9 sierpnia „Środy z profilaktyką”.

NFZ zaznaczył, że choroby narządu słuchu stają się coraz powszechniejsze. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że słyszymy coraz gorzej. Przewiduje się, że do 2050 r. prawie 2,5 mld ludzi na świecie będzie miało pewien stopień ubytku słuchu. Oznacza to, że jedna na cztery osoby może zostać dotknięta chorobami narządu słuchu. W Polsce niedosłuch i inne problemy ze słuchem dotyczą 6 proc. populacji.

Liczba osób z niedosłuchem rośnie w wyniku starzenia się społeczeństwa. Coraz częściej problemy ze słuchem mają też młodsi – to efekt życia w hałasie generowanym przez tętniące życiem miasta, ale również głośne sprzęty elektroniczne, przenośne odtwarzacze muzyczne wyposażone w słuchawki, w tym smartfony. Pierwsze objawy pogorszenia słuchu są często przez nas bagatelizowane. Nieleczone, mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje takie, jak niedosłuch, wycofanie, demencja – podkreślił NFZ.

Niedosłuch można wykryć już u noworodka. W Polsce wszystkie dzieci przechodzą badanie słuchu tuż po narodzeniu, co zapewnia Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Wśród czynników zwiększających ryzyko ubytku słuchu można wyróżnić: długotrwałe przebywanie w hałasie, głośne słuchanie muzyki (zwłaszcza w słuchawkach), przebyte urazy głowy i ucha, cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niekontrolowane stosowanie niektórych antybiotyków i czynniki genetyczne.

NFZ przypomniał, że chorobami uszu zajmuje się otolaryngolog. Skierowanie na leczenie w ramach NFZ można uzyskać od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przy podejrzeniu ubytku słuchu otolaryngolog może skierować osobę do specjalisty audiologa.

Jeżeli masz 45 lat lub więcej, pamiętaj o kontrolnych wizytach u laryngologa. Po pomoc zwróć się również, jeśli masz przewlekłe zapalenie uszu lub niedosłuch, oraz jeśli pracujesz w hałasie – zaapelował NFZ. Wykaz placówek jest na stronie funduszu.

Działania profilaktyczne mogą pomóc w utrzymaniu dobrego słuchu i zmniejszyć ryzyko jego utraty, dlatego NFZ przypomniał o kilku działaniach, które można podjąć, np.: unikać hałasu, stosować ochraniacze na uszy podczas pracy w hałasie, stosować do czyszczenia uszu środki zmiękczające woskowinę, badać regularnie słuch, a leki mogące uszkadzać słuch stosować wyłącznie pod kontrolą lekarską.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.

Czytaj też: W tym szpitalu europejskie standardy dla „ciąż młodocianych”

PAP/KG