Utracone dzieła sztuki Polaków przylecą do Polski

Kolejne utracone dzieła sztuki powrócą do Polski z USA. Będą to zaginione w wyniku II wojny światowej dwie XVIII-wieczne akwarele Zygmunta Vogla oraz rysunek Melchiora Steidla - podało MKiDN. Uroczysta prezentacja dzieł odbędzie się 1 października w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z udziałem ministra kultury Piotra Glińskiego.

Jak napisano na stronie MKiDN, akwarele Zygmunta Vogla (1764–1826) „Widok cmentarza przy kościele Panny Marii” oraz „Widok kościoła Karmelitów w Warszawie” przed wybuchem II wojny światowej wchodziły w skład warszawskiej kolekcji hr. Edwarda Raczyńskiego i stanowiły część obszernego zbioru kilkudziesięciu przedstawień stolicy autorstwa tego słynnego weducisty.

Dodano, że „w latach 2000 akwarele trafiły do prywatnej kolekcji na terenie Stanów Zjednoczonych skąd zostały zwrócone 15 września br. na mocy porozumienia pomiędzy dotychczasowym posiadaczem a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Podkreślono, że „po wielu dziesięcioleciach od zaginięcia, dzięki decyzji dotychczasowego posiadacza, obie akwarele Zygmunta Vogla trafią w najbliższym czasie ponownie do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”.

Z kolei rysunek Melchiora Steidla (1657-1727) „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” z 1704 r. został odzyskany dzięki bezpośredniej współpracy resortu kultury z Federalnym Biurem Śledczym.

To kolejny przykład dzieła sztuki, które wraca do Polski dzięki bliskiej współpracy MKiDN z FBI - zaznaczono.

Podano, że rysunek został skradziony w 2005 r. z warszawskiej kolekcji prywatnej.

Wskazano, że „kluczowe było potwierdzenie tożsamości oraz proweniencji rysunku”.

Zaangażowane w sprawę krajowe organy ścigania ustaliły, że niedługo po kradzieży rysunek prawdopodobnie został wywieziony na terytorium Niemiec. Następnie trafił na międzynarodowy rynek dzieł sztuki i został zakupiony do zbiorów National Gallery of Art w Waszyngtonie. Dokumentacja dostarczona przez MKiDN przyczyniła się do podjęcia przez National Gallery of Art decyzji o zwrocie dzieła. Już niebawem rysunek powróci do Polski i zostanie przekazany właścicielce - czytamy w komunikacie resortu kultury.