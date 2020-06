Microsoft szkoli przyszłych liderów transformacji biznesowej

Jesteśmy świadkami dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na wysokiej klasy ekspertów w obszarze najnowszych rozwiązań chmury obliczeniowej

W ramach ogłoszonej w maju przez Microsoft największej technologicznej inwestycji w Polsce o wartości 1 miliarda dolarów, firma zobowiązała się między innymi do podniesienia kompetencji tysięcy pracowników polskich firm partnerskich. Plan jest kontynuacją prawie 30-letniej dobrej współpracy Microsoft z polskimi organizacjami i firmami różnej wielkości oraz siecią ponad 6 000 lokalnych partnerów. Celem inicjatywy jest umożliwienie lokalnym organizacjom zwiększania konkurencyjności poprzez cyfrową transformację oraz przyspieszenie innowacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Elitarny program Cloud Elite, kształcący przyszłych liderów transformacji biznesowej, jest jedną z pierwszych realizacji tego zobowiązania.

Ten ekosystem spółek technologicznych staje się zatem fundamentem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w Polsce. Aby jak najlepiej wspierać partnerów na ścieżce rozwoju ich kompetencji, Microsoft już na początku 2020 roku uruchomił w Polsce elitarny program szkoleniowy Cloud Elite i będzie kontynuował działania mające na celu ciągłe podnoszenie kwalifikacji swojej sieci partnerskiej.

Celem programu Cloud Elite jest zwiększenie kompetencji cyfrowych z zakresu chmury obliczeniowej kluczowych Partnerów firmy. Program zakłada nie tylko szkolenia certyfikacyjne, ale również szereg spotkań z ekspertami Microsoft, które umożliwiają zacieśnienie współpracy w obszarze rozwiązań chmurowych oraz wypracowanie wspólnego podejścia do cyfrowej transformacji u Klientów, poprzez zastosowanie kompleksowej metodologii Cloud Adoption Framework. To działania transformacyjne, dzięki którym możliwe jest lepsze spełnienie potrzeb Klientów w procesie migracji środowisk do chmury.

Program jest częścią szerszej inicjatywy Microsoft pt. #chmurogotowi, której celem jest rozwijanie umiejętności pracowników polskich organizacji i instytucji publicznych z zakresu trzech chmur Microsoft – Azure, Microsoft 365 i Dynamics 365. Uczestnicy szkolą się również z tworzenia oprogramowania, komunikacji i współpracy oraz wykorzystania aplikacji biznesowych.

W tegorocznej edycji Cloud Elite udział wzięły firmy globalne takie jak Accenture, Atos, DXC Technology, EY, KPMG, PwC, T-Systems, gracze lokalni m.in. Asseco, Billennium, Elitmind, intive, Sii, Transition Technologies PSC, Transition Technologies – Managed Services z grupy TT, spółki z grupy Orange: BlueSoft i Integrated Solutions oraz Operator Chmury Krajowej.

Od początku 2020 roku, kiedy rozpoczął się program Cloud Elite, przeszkolonych zostało ponad 1000 osób, z czego blisko połowa zdobyła certyfikacje na poziomie zaawansowanym i eksperckim. Kolejne programy szkoleniowe zostaną ogłoszone jesienią.

Naszą misją jest pomaganie ludziom i organizacjom na cały świecie, aby mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał i czerpać korzyści z transformacji cyfrowej, która niewątpliwie czeka polskich przedsiębiorców. W realizacji tej misji pomoże nam ogromna inwestycja w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, która oprócz budowy lokalnego centrum przetwarzania danych zakłada szeroko zakrojone programy podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników polskich firm i studentów. Elitarny program Cloud Elite skierowany do naszych najważniejszych Partnerów jest pierwszym krokiem, który podejmujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele. Jest on niezwykle istotny, gdyż już dziś zauważamy, że nie ma transformacji biznesowej bez cyfrowych kompetencji – mówi Wojciech Życzyński, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Ogromne zapotrzebowanie rynku na specjalistów cyfrowej transformacji

Aż dla 82 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu „Liderzy cyfryzacji”[1], rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji biznesu. Jednocześnie raport IDC potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Jego wyniki wskazują również, że polskie przedsiębiorstwa napotykają największe trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) - mówi Raport IDC Poland na zlecenie Microsoft pt. „Raport State of Digital Skills in CEE”.

news.microsoft.com, mw