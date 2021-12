W Microsoft Teams potwierdzisz tożsamość e-dowodem

Firma Billennium i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych stworzyły aplikację, która pozwala użytkownikom Microsoft Teams na składanie podpisu elektronicznego i potwierdzanie tożsamości za pośrednictwem tej platformy. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie

Billennium oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisały umowę o współpracy, na mocy której dodały funkcjonalności aplikacji eDO App do platformy Inperly. W ramach kooperacji powstało Inperly for Teams. Rozwiązanie jest oparte m.in. na technologiach SharePoint i Azure, które dostarczyła firma Microsoft. Dzięki Inperly for Teams użytkownicy zyskują możliwość zdalnego potwierdzania swojej tożsamości z użyciem dowodu osobistego, a w przyszłości paszportu. Drugą ważną funkcjonalnością jest podpisywanie dokumentów czy umów w najpopularniejszym systemie do wideokonferencji Microsoft Teams za pomocą podpisu elektronicznego znajdującego się na e-dowodzie. Według danych Microsoft Polska, z aplikacji Teams korzysta miesięcznie 250 mln użytkowników na całym świecie. Według danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, obecnie ok. 7 mln osób w Polsce posiada dowód osobisty z warstwą cyfrową (e-dowód), a 3,7 mln z cyfrowym podpisem osobistym. Szacuje się, że do końca 2026 r. 90 proc. dowodów w Polsce będzie posiadało warstwę cyfrową.

Inperly, czyli „In person, remotely” to hybrydowa platforma do komunikacji pomiędzy firmą a jej klientem. Jest wykorzystywana m.in. w branży finansowej, ubezpieczeniowej, healthcare czy telekomunikacyjnej. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprzedażowego produktu lub usługi, od momentu pierwszego kontaktu po zdalne podpisanie umowy. eDO App natomiast pozwala na zdalne potwierdzenie tożsamości użytkownika i złożenie podpisu. Aby z niej skorzystać, wystarczy smartfon oraz dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Dzięki połączeniu sił z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i integracji eDO App z Inperly, nasz produkt stał się bardziej kompletny. Potencjał wykorzystania tego rozwiązania jest ogromny – aktualnie ponad 90 proc. dokumentów w Polsce można potwierdzić cyfrowym podpisem osobistym i coraz więcej dowodów w Polsce taką funkcjonalność posiada. W najbliższym czasie spodziewam się jeszcze większego zainteresowania Inperly ze strony klientów. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów jego wdrożenia w dużych organizacjach w Polsce i za granicą, m.in. w bankach czy w placówkach firm telekomunikacyjnych. To nasz sztandarowy projekt, który możemy skalować i dostosowywać do potrzeb kontrahentów – mówi Bartosz Łopiński, CEO Billennium. Digitalizacja kolejnych procesów w firmach jest nieodzownym elementem rozwoju niemal wszystkich branż – naszym celem jest sprawienie, aby była jak najbardziej komfortowa i bezpieczna. Cieszy nas, że kolejni partnerzy dostrzegają potencjał aplikacji eDO App, odnajdując w niej nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale również niebagatelne korzyści dla swoich klientów. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Billennium nasze rozwiązanie znajdzie nowych odbiorców, doceniających wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo, które zapewnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – producent banknotów i dokumentów oraz dostawca unikalnych systemów i rozwiązań IT - podkreśla Mariusz Kujawski, członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, odpowiedzialny za Pion Produktów Cyfrowych. Innowacje powstają dzięki połączeniu wysokich kompetencji, zaangażowania oraz technologii. Współpraca pomiędzy Billennium i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych tylko to potwierdza. Wspólnie stworzone rozwiązanie Inperly for Teams ułatwi funkcjonowanie milionom Polaków, którzy będą mogli składać swój podpis w bezpiecznym środowisku chmurowym. Współpraca obu firm z wykorzystaniem technologii Microsoft udowadnia, że w Polskiej Dolinie Cyfrowej mogą powstawać pionierskie rozwiązania na skalę światową – podkreślił Piotr Grzywacz, członek zarządu Microsoft w Polsce.

Połączenie obu narzędzi znacznie wspiera procesy biznesowe czy proces doradztwa i zakupu usług lub produktów wymagających potwierdzenia tożsamości, np. bankowych czy ubezpieczeniowych. Pozwala też znacząco zaoszczędzić czas użytkowników, bo wszystkie formalności, włącznie ze złożeniem podpisu pod umową, można teraz załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu.

PWPW, PAP/KG