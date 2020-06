Na jednym tankowaniu z Suwałk do Grecji przez Via Carpatia

Budowę dwóch stacji LCNG – w Suwałkach i Szumowie – zakłada list intencyjny podpisany przez PGNiG Obrót Detaliczny i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (ZPK Rupińscy). Stacje będą ogólnodostępne, więc oprócz floty ZPK Rupińscy z ekologicznego paliwa będą mogli również korzystać inni kierowcy. Oba obiekty będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T

W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny wyraziło wolę wybudowania dwóch stacji paliw LCNG, które będą obsługiwały nie tylko pojazdy należące do Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy, ale też wszystkich innych, zainteresowanych Klientów. Stacja LCNG umożliwia tankowanie zarówno pojazdów zasilanych sprężonym (CNG), jak i skroplonym (LNG) gazem ziemnym. Szczególną rolę odgrywać będzie stacja w Szumowie, zlokalizowana przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu planowanego węzła łączącego ją z trasą Via Baltica.

Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji z tanim i ekologicznym paliwem to doskonała wiadomość dla wszystkich kierowców. To pierwsza tego typu inwestycja w historii naszej Spółki – podkreśla Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. I dodaje: - To także kolejny dowód na to, że coraz więcej naszych przedsiębiorców chce iść w stronę czystego transportu zasilanego gazem ziemnym, jednak by rynek ten się rozwijał – musimy dynamicznie rozbudowywać infrastrukturę dorównującą innym krajom. Obecnie w Europie jest już ponad 3700 stacji CNG i LNG, z kolei GK PGNiG planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy budowę nawet do 38 stacji.