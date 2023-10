Via Baltica niemal gotowa

Droga ekspresowa S61 ma już ponad 200 km długości z docelowych 220 km. Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka tej trasy, od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Do ukończenia pozostała jeszcze jedynie 13-kilometrowa obwodnica Łomży, której przejezdność po jednej jezdni jest planowana w połowie przyszłego roku.

— Rząd dotrzymał słowa: zrealizował już prawie cały szlak Via Baltica. Od dzisiaj woj. mazowieckie i podlaskie oraz wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego są połączone komfortową i bezpieczną drogą ekspresową. W ten sposób kolejne kilometry dochodzą do polskiej sieci dróg szybkiego ruchu. Inwestujemy w każdym regionie kraju i dbamy o zrównoważony rozwój Polski — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Decyzję o skierowaniu do realizacji tego odcinka podjął w 2016 r., w obecności ówczesnej premier Beaty Szydło, minister infrastruktury i budownictwa A. Adamczyk. Umowa na realizację odcinka S61 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo w formule Projektuj i buduj, po rozwiązaniu kontraktu z nierzetelnym wykonawcą, została podpisana 8 stycznia 2020 r. Inwestycja weszła w fazę robót budowlanych 8 grudnia 2021 r. po uzyskaniu wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace w terenie trwały zatem niespełna dwa lata.

Oddany do ruchu 13 października 2023 r. odcinek S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa ma 19,5 km długości. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe: Ostrów Mazowiecka Północ, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z drogami wojewódzkimi 627 i 677). Na tym odcinku S61 powstało 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt oraz osiem przepustów ekologicznych dla zwierząt małych.

Dofinansowanie unijne

Wartość kontraktu realizowanego w systemie Projektuj i buduj to 750 mln zł. Koszt całkowity projektu to około 843 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 433,5 mln zł.

Realizacja odcinka S61 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo wiązała się z dużymi zmianami w organizacji ruchu na S8 Warszawa – Białystok. Zlikwidowano dotychczasowy węzeł Ostrów Mazowiecka Północ na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską w ciągu drogi wojewódzkiej 627, przez co kierowcy korzystali z objazdu. Wraz z oddaniem nowego węzła na skrzyżowaniu S8 z S61, wyposażonego w łącznice bezpośrednie obsługujące ruch w ciągu Via Baltica, ułatwiony został dojazd do Łomży. Nowy węzeł obsłuży również dojazd do Ostrowi Mazowieckiej od północy, a także do okolicznych miejscowości.

Ruch samochodów ciężarowych w kierunku granicy z Litwą, za sprawą ograniczeń tonażowych na mostach w Łomży wprowadzonych przez władze samorządowe, do czasu uzyskania przejezdności obwodnicy Łomży, będzie się odbywał tak jak dotychczas, przez Białystok.

Na oddanym właśnie do ruchu odcinku będą kontynuowane prace poza ciągiem głównym S61. Dodatkowo, na jezdni S8 w kierunku Białegostoku, przez kilka miesięcy potrwa jeszcze przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz układanie nawierzchni. Powstanie także łącznik od węzła Komorowo do drogi wojewódzkiej DW627.

S61 na finiszu

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Trasa ta przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z przeszło 121 km drogi ekspresowej S61. W grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki – Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku węzeł Łomża Zachód wraz z 7-kilometrowym odcinkiem Łomża Południe – Łomża Zachód. Od sierpnia 2023 roku kierowcy mogą korzystać z trasy Ełk Południe – Wysokie.

Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim fragmentu S61, od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). Wykonawca tego odcinka, stanowiącego obwodnicę Łomży, ma za zadanie udostępnić go do ruchu na zasadzie przejezdności jednej jezdni w połowie 2024 roku. W połowie 2025 r. obwodnica Łomży na całej długości będzie dostępna w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Via Baltica

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, trasa ta tworzy międzynarodowy korytarz transportowy, który docelowo przejmie ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.

