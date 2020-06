Żywioł: Wielkie podtopienia. Interwencja głównie w stolicy

Ponad 1,3 tys. podtopień w całej Polsce! 518 interwencji PSP w Warszawie. Zalana była m.in. Trasa Łazienkowska - podaje portal wpolityce.pl w swoim raporcie o wczorajszych burzach i ulewach.

Do godz. 5 we wtorek na Mazowszu odnotowano 810 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego, z czego 518 zgłoszeń dotyczy Warszawy - poinformował we wtorek rano rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

W poniedziałek po południu nad Warszawą przeszedł front burzowy. Wskutek gwałtownych deszczy zalane zostały drogi, garaże i budynki, m.in. pomieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska.

Kierzkowski poinformował, że większość z odnotowanych zdarzeń to zalania, a 30 dotyczyło połamanych konarów drzew na szlakach komunikacyjnych.

Dodał, że w działaniach na Mazowszu brały udział 62 zastępy straży pożarnej, 160 strażaków ratowników z JRG PSP m.st. Warszawy oraz siedem zastępów i 34 ratowników z OSP, a także pięć Plutonów wsparcia ULEWA z okolicznych powiatów.

Jak natomiast poinformował PAP kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej, najwięcej zgłoszeń w Warszawie dotyczyło Mokotowa, Woli, Śródmieścia i Żoliborza. Interwencje strażaków dotyczyły głównie zalanych piwnic, garaży podziemnych, dróg i ulic. Kilka zgłoszeń dotyczyło również połamanych drzew i gałęzi. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

W sumie otrzymaliśmy około 630 zgłoszeń. Było ich na tyle dużo, że musieliśmy realizować je w kolejności. W trakcie realizacji zgłoszeń ludzie dzwonili i je odwoływali ze względu na to, że poziom wody samoczynnie opadał — powiedział Kapczyński.

— powiedział Kapczyński.

Dodał, że w akcję usuwania skutków ulewy w Warszawie zaangażowanych było 90 samochodów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Stołecznych strażaków wspomagali strażacy z powiatów okołowarszawskich.

W sumie w akcję tak naprawdę zaangażowanych było ok. 300 ratowników

— powiedział Kapczyński. Zaznaczył, że we wtorek sytuacja jest już całkowicie opanowana, a do straży docierają jedynie pojedyncze zgłoszenia.

W poniedziałek po południu nad Warszawą przeszedł front burzowy. Wskutek gwałtownych deszczy zalane zostały drogi, garaże i budynki, m.in. pomieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska. Zalane główne warszawskie arterie

Zalana była m.in. Trasa Łazienkowska w rejonie Torwaru, ul. Grójecka na wysokości ul. Racławickiej i Wisłostrada w kierunku Łomianek na wysokości Spójni. Pod wodą był także Plac Trzech Krzyży.

Trasa Łazienkowska, na odcinku od ronda Jazdy Polskiej do Wisłostrady w kierunku Pragi pozostawała zamknięta do g. 11. Jak wyjaśnił stołeczny magistrat, ogromne ilości wody wyrwały studzienkę kanalizacyjną oraz fragmenty pobocza i asfaltu.

