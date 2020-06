Rozwój polskiej kolei z funduszami europejskimi

Mamy dwie dobre wiadomości z branży kolejowej, którą wspiera program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pierwsza dotyczy dofinansowania z UE przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych na linii kolejowej nr 8 w Świętokrzyskim i w Małopolsce. Druga dobra informacja - na tory wyjedzie kolejnych 20 nowych lokomotyw elektrycznych. O tym informowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, uczestnicząca w wydarzeniach kolejowych.

Nowe tory rozwoju

Prawie 18 mln złotych pochodzących z Unii Europejskiej trafi na rozwój linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie przygotowania dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do realizacji robót budowlanych. Dzisiaj, w obecności Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP PLK umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Ale korzyści z podpisywanej umowy można już krótko podsumować. Będzie szybciej, bezpieczniej i ekologicznej - podkreślała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak i dodaje „Na rozwój transportu kolejowego w Polsce w tej perspektywie w POIiŚ przeznaczyliśmy blisko 22 mld złotych. Jest to około 18% dostępnych środków w programie. Podpisaliśmy już 71 umów o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości 34,6 mld złotych, z czego wkład UE to prawie 20 mld złotych.”

Przygotowana dokumentacja zostanie wykorzystana do realizacji rzeczowej inwestycji już w nowej perspektywie finansowej. W efekcie wykonanych prac modernizacyjnych nastąpi skrócenie czasu jazdy, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, poprawa przepustowości linii, oraz punktualności realizowanych połączeń. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego, usprawnienie informacji pasażerskiej, poprawa bezpieczeństwa, racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury to kolejne rezultaty przeprowadzonej inwestycji. Poza tym , realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” zapewnieni interoperacyjność kolei na tym odcinku i umożliwi dostęp do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów.

Lokomotywy na tory

Flota PKP Intercity wzbogaciła się właśnie o 20 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych. Zakup nowych pojazdów wsparły środki unijne Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 79 mln złotych. Wartość całkowita zakupu lokomotyw to ponad 367 mln złotych.

Ze wsparciem funduszy unijnych polska kolej wchodzi na nowe tory rozwoju. Kolej to teraz szybki, bezpieczny i komfortowy środek transportu. Środki unijne inwestujemy w projekty służące społeczeństwu, które może korzystać z infrastruktury i usług na najwyższym poziomie – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowe lokomotywy rozwijają prędkość do 160 km/h. Pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

Lokomotywy spełniają wymagania europejskich przepisów Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. Pojazdy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu pierwszego i drugiego, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Lokomotywy posiadają również system zdalnej diagnostyki, który pozwala na monitorowanie pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym, co przełoży się na ich efektywną eksploatację.

Lokomotywy elektryczne serii EU160 Griffin dostarczyła firma NEWAG z Nowego Sącza. Producent w ramach kontraktu przeprowadzi również szkolenia dla pracowników wskazanych przez PKP Intercity w zakresie obsługi pojazdów.

20 nowych lokomotyw od początku lipca poprowadzi pociągi:

• TLK Kiev Express relacji Warszawa – Kijów – Warszawa na odcinku Warszawa – Dorohusk – Warszawa;

• IC Zielonogórzanin relacji Warszawa – Zbąszynek – Warszawa;

• IC Mewa relacji Warszawa – Szczecin – Warszawa;

• IC Gałczyński relacji Warszawa – Szczecin – Warszawa;

• TLK Staszic relacji Warszawa – Kołobrzeg – Warszawa;

• IC Noteć relacji Warszawa – Piła – Warszawa;

• IC Czartoryski relacji Lublin – Zbąszynek – Lublin;

• TLK Zamoyski relacji Piła – Lublin – Piła;

• TLK Chełmianin relacji Warszawa – Chełm – Warszawa;

• TLK Kochanowski relacji Chełm – Bydgoszcz – Chełm;

• TLK Mierzeja relacji Lublin – Kołobrzeg – Lublin na odcinku Kołobrzeg – Bydgoszcz – Kołobrzeg (sezonowy);

• TLK Wetlina na odcinku Poznań – Lublin – Poznań (sezonowy);

• TLK Latarnik na odcinku Poznań – Białystok – Poznań (sezonowy);

