Kolejowy kontrakt większy niż Pendolino

PKP Intercity podpisało z nowosądeckim Newagiem umowę na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych. Wartość kontraktu to 2,3 mld zł brutto - poinformował w środę wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Umowa przewiduje ponadto możliwość dokupienia kolejnych 32 pojazdów, wtedy łączna wartość kontraktu, za 95 lokomotyw, wzrośnie do 3,5 mld zł.

„Podpisujemy umowę na zakup 63 lokomotyw wielosystemowych z opcją na kolejne 32. Zamówienie podstawowe to jest 2,3 mld zł, zaś w przypadku skorzystania z opcji to zamówienie będzie wynosiło 3,5 mld zł. Oznacza to, że podpisujemy kontrakt największy w historii PKP Intercity” - powiedział Gontarz.