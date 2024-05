Polski zwycięzca ważnego przetargu kolejowego

Newag zbuduje dla PKP Intercity 35 pociągów hybrydowych. Przewoźnik poinformował w środę o rozstrzygnięciu przetargu w tej sprawie. Będą to pierwsze takie pojazdy w taborze przewoźnika. Newag jako jedyny podmiot złożył ofertę w postępowaniu.

Oferta w przetargu opiewa na kwotę 3 mld 364 mln 819 tys. 857 zł brutto.

„Zgodnie z nowym kierunkiem rozwoju PKP Intercity chcemy powiększać nasz tabor pod kątem jak największej liczby pojazdów zespolonych. Na ten moment spółka posiada blisko 90 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rozstrzygnięty dzisiaj przetarg na dostawę 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych pozwoli nam zapewnić nie tylko komfort pasażerom lecz także zoptymalizować koszty operacyjne w spółce. To pierwsze takie pojazdy w PKP Intercity” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Pierwsze składy za dwa i pół roku

Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne zapewnią miejsce dla 178 osób (154 miejsca w drugiej klasie i 20 w pierwszej). Pojazdy będą wyposażone w 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W pojazdach znajdzie się 8 stojaków na rowery. Ponadto pasażerowie będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej dostępnej z maszyn vendingowych.

Jak poinformowało PKP Intercity, pojazdy będą jeździły w relacjach krajowych w kategorii InterCity co pozwoli skrócić czas podróży dla pociągów obecnie obsługiwanych przez lokomotywy elektryczne oraz spalinowe. Będą one wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS oraz silniki spalinowe spełniające najnowsze normy emisji spalin.

Pierwsze dwie jednostki zostaną przekazane do PKP Intercity po 30 miesiącach od popisania umowy z producentem. Zgodnie z zamówieniem wykonawca gwarantuje utrzymanie pojazdów przez 10 lat użytkowania, które będzie świadczone przy udziale pracowników przewoźnika.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, spółka przyjęła strategię „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

11 mld zł na modernizację taboru

PKP Intercity przeznaczyło już 11 mld zł na modernizację swojego taboru. Spółka zmodernizowała już ponad 900 wagonów, a od marca do floty przewoźnika dołączy kolejnych 40 wagonów po modernizacji. Kupiono też 81 nowych wagonów. PKP Intercity zmodernizowało ponadto 167 lokomotyw i kupiło 43 nowe. W maju i czerwcu tego roku spółka otrzyma kolejne nowe lokomotywy typu Griffin. Przewoźnik zmodernizował także 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu ED74 i kupił 12 nowych EZT-ów typu FLIRT.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek

